Alertan de fraude en retiro de subcuenta

Chihuahua, Chih.- Derechohabientes del Infonavit denunciaron que han recibido una serie de mensajes vía Whatsapp, en los que los invitan a retirar el dinero acumulado en la subcuenta de vivienda, una vez que han superado los 100 mil pesos acumulados.

Así lo expuso Miguel Ángel, quien manifestó que en días pasados recibió un mensaje del número +523321496054, en el cual una persona que se identificó como Daniela Díaz, del despacho Serna y Asociados, lo invitó a ponerse en contacto con ellos para iniciar el trámite del retiro de la subcuenta.

“El motivo de mi contacto es porque actualmente ya supera los 100 mil pesos en la subcuenta de vivienda, por lo cual ya califica para poder retirar este dinero y evitar que se pierda.

“Estaba usted enterado de esto? Si está usted interesado en retirarlo o conoce a alguien que le interese con mucho gusto le podemos asesorar sin ningún costo ya sea por llamada o en alguna de nuestras oficinas. (Sic)”. Se puede leer en el mensaje enviado.

Ante esto, el delegado de Infonavit en Chihuahua, Jesús Octavio García alertó a los derechohabientes a que eviten ser defraudados por personas que les ofrecen trámites para obtener los recursos de la Subcuenta de Vivienda, con la idea de que los usen para viajar, adquirir un automóvil o cubrir alguna otra necesidad que se no sea una vivienda o compra de terreno.

Señaló que el dinero de la Subcuenta de Vivienda efectivamente es propiedad de los trabajadores, pero solo puede entregarse a quienes se jubilan o tramitan un crédito para la compra o remodelación de su hogar, así como adquisición de un terreno, y no se requiere de gestor, despacho o intermediario para solicitar ese dinero, por lo que el trámite es gratuito.

“Incurre en un fraude, aquel que ofrece sus servicios de tramitología para obtener ese dinero a los trabajadores, asegurando que ese dinero es suyo y lo pueden disponer cuando quiera y gastarlo en lo que necesite”, enfatizó el delegado.

El delegado del Infonavit dijo que ahora los dos destinos principales que tienen la Subcuenta es para todo lo que tiene que ver con adquirir un bien hipotecario, dígase casa nueva o usada, así como un terreno, o bien hacer una remodelación a un inmueble. “Ese es el uso que pueden darle a ese recurso los trabajadores en activo”. Sin embargo, dijo que hay gente que durante toda su vida laboral estuvo cotizando y tenía resuelto el tema de la vivienda, o bien, adquirieron un crédito y lo terminó de pagar, pero logró reunir ahorros con la aportación del cinco por ciento del salario del trabajador al que están obligados los patrones aportar a la Subcuenta de los trabajadores, y no los utilizó, lo puede recuperar de manera integra al momento de su pensión.

Para ello, el trabajador debe acudir a alguno de los tres centros de servicio que tiene el Instituto en Chihuahua, Juárez o Parral, demuestra el primer pago de su pensión, ofrece un estado de cuenta bancario que traiga su Clabe y la identificación oficial y en un periodo de 10 días se le deposita el dinero.

El delegado planteó que en caso de que el trabajador fallece, los beneficiarios como son la esposa, hijos y padres pueden reclamarlo, siempre y cuando estén jurídicamente respaldados. Agregó que ese trámite se tiene que hacer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Apuntó que para la recuperación del dinero de la Subcuenta de Vivienda de un trabajador fallecido, los beneficiarios tienen que promover un juicio ante la instancia federal laboral, donde se tendrá que señalar a un beneficiario único.

Informó que muchas veces por desconocimiento, en esos casos, los saldos se quedan en la cuenta global del Infonavit. Jesús Octavio García informó que el Infonavit suspendió los Programas Remodelavit y el de Hipotecaria Verde, porque se encontró que se compraba una casa y se le entregaba un vale por 30 mil pesos al trabajador, pero afuera del Instituto había personas, que no se sabe cómo se enteraban y le decían al derechohabiente que sabían que tenía un vale por esa cantidad y le ofrecían 20 mil pesos en efectivo al instante. El delegado dijo que no hay que hacer caso a quienes aseguren que pueden tramitarle la obtención del recurso de la Subcuenta de Vivienda, para que haga con el dinero lo que necesite, que no sea compra de vivienda, remodelación o adquisición de terreno, porque eso a todas luces es un fraude. Finalmente, informó que para mayor información se puede llamar al numero 800-008-3900 o bien acudir en Chihuahua a la calle Ignacio Allende No. 1500, Zona Centro; en Ciudad Juárez en bulevar Teófilo Borunda 7387, colonia Acequias y en Parral en avenida Independencia No 399-A colonia Primavera; o bien, se puede denunciar un hecho en el correo denuncias@infonavit.org.mx así como en el sitio http://bit.ly/3bhyvdk.