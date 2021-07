Alertan por nueva modalidad de robo en cajeros

Chihuahua.- Ciudadanos afectados por el robo de su dinero en cajeros de esta ciudad advirtieron sobre un nuevo modus operandi de estafa en estas instalaciones bancarias.

Mediante el pretexto de ver si funcionan los cajeros se acercan para observar el nip, posteriormente engañan a sus víctimas al decirles que su sesión se quedó abierta y bajo el pretexto de ayudarles, cambian sus tarjetas, siendo sus víctimas en su mayoría adultos mayores.

Uno de los afectados quien pidió conservar su anonimato, señaló que fue víctima de estos estafadores en la sucursal Banorte de la Avenida Juan Pablo II, frente a la Central de Abastos.

“Era el mediodía y yo acudí a esta sucursal a sacar dinero con mi tarjeta. Ahí me fijé que un joven bien vestido, moreno claro, alto, delgado de pelo negro corto peinado copete ala derecha estuvo atrás de todos, a mí se me hizo raro pero no le presté mucha atención. Pero yo no vi que estaba detrás de mí, que fue cuando copió mi nip, cuando me habla él y me dice que dejé abierta la sesión del cajero, pero es él quien mete otra tarjeta, que ya cuando uno quiere meter la suya se la cambia, ahorita él trae la mía, de la que ya sacó 9 mil pesos, entonces con esa ahora es la que va a usar para engañar”, sentenció.

La víctima de esta modalidad de robo presentó su denuncia ante la Fiscalía General, ya que esperan poder acceder a los videos de vigilancia de las sucursales. Tanto donde realizó el cambio como en la que realizó luego el retiro, pues no lo hace en el mismo cajero.

Por lo anterior afectados advirtieron a los ciudadanos para que se mantengan alertas ante este tipo de robos y no acepten ayuda de extraños al momento de acudir a los cajeros de cualquier banco.