Alertan sobre modalidad de asalto con suplantación de identidad

Chihuahua, Chih.- Debido a que conductores de plataformas choferes particulares como Didi o Uber han sido asaltados por recoger pasajes de personas distintas a los usuarios que salen en las aplicaciones, las autoridades de las diferentes corporaciones de seguridad, han solicitado a la población evitar solicitar el servicio cuando desconocidos piden el supuesto favor.

La modalidad de quienes buscan robar a los guiadores es pedir a algún tercero que pida el servicio a otra ubicación; esta persona puede ser conocido o alguien en la vía pública, que a pesar de que el pasajero no es quien está en la aplicación, lo suben y al llegar al destino, lo asaltan para quitarle efectivo, algún celular o incluso el automóvil.

Varios choferes han coincidido en que lo más común es que la aplicación indique que el usuario es una persona, pero en el lugar de encuentro ya es otra; ejemplo mujeres piden el servicio y al recoger, son hombres o viceversa.

Cuando se hace la denuncia, primeramente se investigaría al usuario que pidió el chofer particular para cotejar sí es conocido de los asaltantes, por lo que muchas veces los delincuentes piden el supuesto favor a algún desconocido en la calle, de preferencia que sea mujer para evitar desconfianza.

La misma plataforma ha pedido a sus conductores que no suban a pasajeros que no coinciden con el nombre de quien pidió, así como los usuarios no trasborden si la descripción del chofer es no es correcto, así como el modelo, color y placas del carro.

Las autoridades piden a la gente no usar la aplicación para que algún desconocido se suba a pesar de que diga no tener celular, datos o algún impedimento, ya que es posible que se trate de una modalidad para asaltar al chofer.

Según los grupos de estas plataformas, es común que se pida para destinos en colonias aledas de la mancha urbana tanto al Norte, Sur y Oriente de la ciudad.