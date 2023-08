Aleteo de espíritus de gente muerta

¡Nunca se me hubiera ocurrido salir al patio rumbo al baño, esa noche de invierno! Sentía que mi vejiga se reventaba de llena, pero el ansia de la necesidad desapareció como por encanto, cuando me topé con la silueta que se me cruzó a medio metro y que desapareció en el lavadero.

Ese encuentro me dejó paralizado por un rato, porque no me esperaba yo nada así, y sólo pude correr de regreso a la seguridad de mi recámara cuando reaccioné.

¿Me creerías si te digo que era tanto el miedo que teníamos mis hermanitos y yo de ir en la noche al baño, que preferíamos tener unas botellitas en las que orinábamos? Es que atravesar el pasillo y luego el patio para llegar al baño, era toparse con el diablo, y era enfrentar a una legión de fantasmas y espíritus malignos.

De día, ni quién se acordara de los terrores nocturnos en esa casona blanca de la calle Trece, casi esquina con De la Llave. Todo era normal con la luz del Sol. Jugábamos en el patio, tirados en el fresco cemento, con nuestros carritos y con los soldados verdes de plástico, y con las troquitas de madera que nos traía mi tío José Antonio de la sierra, con rueditas y todo.

Mi madre lavaba ropa y la tendía en el patio también, todo de lo más normal y cada quien a lo suyo. Pero de noche, era como si la casa toda se sumergiera en un océano del inframundo, y como si se abrieran puertas secretas por las que se colaban los seres del otro mundo.

Había un persistente aletear de un animal muy grande. Mis hermanitos y yo asociábamos el sonido con las alas del diablo, aunque mi mamá siempre nos dijo que eran lechuzas que cazaban ratones que, por cierto, eran una plaga en casa.

El aleteo, como siempre lo recuerdo, provenía de abajo de un tejado de marco de madera cubierto con láminas acanaladas viejas. Muchas veces, venciendo el miedo, salimos corriendo a ver si veíamos al diablo -con la esperanza, claro, de que se tratara de algún búho inofensivo-, pero el aleteo se terminaba cuando nos acercábamos, y nunca vimos a nada ni a nadie.

Había ruidos en el baño como si alguien estuviera toda la noche arrojando monedas sobre el piso, y eso dio pie a que nos acosaran los “tesoreros” del barrio, que eran los señores que se dedicaban a buscar tesoros en todas partes, así como a ofrecer sus servicios a los dueños o inquilinos de viejas casas “sospechosas” de tener algún entierro.

“Ahí está el tesoro”, le decían a mi papá, y luego a mi mamá cuando él murió. A mi madre la molestaban para que contratara un servicio de detección de oro y plata, que dizque muy efectivo, pero mi mamá no podía autorizar que se escarbara nada, porque la casa era de renta.

El infierno nocturno, el tormento en que vivíamos en esa vieja casa blanca de la calle Trece casi esquina con De la Llave, duró como diez años, y francamente, no me explico cómo ninguno de nosotros se volvió loco.