Alfredo Chávez detiene la reforma constitucional: Estrada

Chihuahua.– Mientras que el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, asegura que la reforma constitucional está detenida por la falta de voluntad y trabajo del coordinador del PAN, Alfredo Chávez, la postura del panista es que no realizarán reformas al vapor que perjudiquen a las instituciones.

“Ha sido mucho el trabajo y el tiempo invertido en la Reforma Integral, como para que no haya Reforma Integral y en este momento está detenida, coincidentemente está detenida desde que Alfredo Chávez llegó a ser coordinador”, declaró el morenista.

Uno de los principales puntos de la reforma se encuentra en la Fiscalía autónoma, además de la reforma al Poder Judicial, temas en los que dejó de trabajar la Comisión Especial para la Reforma Integral que integran panistas en su mayoría.

“Me parece que no saldrá reforma con palabras, sino con trabajo, con hechos…”, reiteró Estrada Sotelo quien aseguró que la bancada de Morena está dispuesta a sentarse a trabajar para realizar las modificaciones que necesitan las leyes para el mejor funcionamiento del Estado.

En contraste, el panista Alfredo Chávez mencionó que la Reforma Constitucional no avanza porque hay temas en los que el PAN y Morena no se ponen aún de acuerdo y en un afán de apuro legislativo no realizarán reformas al vapor que puedan impactar de manera negativa en las instituciones.

“Como grupo mayoritario debemos tener mucho cuidado en las reformas que hagamos, pero fue voluntad y sigue siendo voluntad de Acción Nacional el modificar muchos temas de la constitución”, declaró.

Mencionó asuntos concluidos como las reformas para un mayor presupuesto participativo en los municipios, entre otras, que dan cuenta de un importante avance.

La Reforma Constitucional Integral surgió a partir de la propuesta del ex coordinador panista, Mario Vázquez, actual secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, quien impulsó un avance superior al 80 por ciento.