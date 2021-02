Algo ocultan el Estado y la Fiscalía: Maru

Archivo / El Diario de Chihuahua / María Eugenia Campos

Chihuahua— “Hay algo detrás obviamente, están ocultando el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado algo, están generando amenazas para estas elecciones y hacerme el mayor daño posible”, dijo ayer María Eugenia Campos, candidata a la gubernatura por el PAN-PRD al acudir a la audiencia inicial en contra.

Declaró que ella era la más interesada en que se diera la audiencia inicial, pero que eran el Gobierno del Estado y la Fiscalía los que estaban retrasando el proceso al no entregar las carpetas completas.

“Soy la primera interesada en que ya se dé esta audiencia inicial, en que podamos ya presentar pruebas, que podamos resolver esta situación”, comentó en los juzgados de la Ciudad Judicial.

María Eugenia Campos acusó a la Fiscalía estatal y al Gobierno del Estado de ser ellos los que retrasaban las audiencias, al no entregar completas las carpetas de investigación y los expedientes completos a ella y su equipo de trabajo, razón por la cual no se podía tener una buena defensa, además de incumplir con un principio de igualdad, el cual es una garantía constitucional.

Mencionó que con este retraso en entregar todos los tomos de la carpeta de investigación, se buscaba dañar su campaña política.

Respecto a la protesta que se dio en las afueras del poder judicial, comentó que era lamentable que funcionarios y personajes de la vida política estuvieran llevando personas a la manifestación, sin explicarles cuáles eran los motivos de la misma.

Difieren audiencia

Por tercera ocasión se difirió la audiencia inicial en contra de la candidata a la gubernatura por el PAN-PRD, María Eugenia Campos Galván, ya que su equipo jurídico, encabezado por el licenciado Francisco Molina Ruiz, presentó un amparo que fue concedido por el juzgado octavo de Distrito, para que no se iniciara la audiencia de formulación de imputación manera formal.

De acuerdo al juez Ignacio Muñoz Ramos, el amparo con el número 271/2021 concedido por el juez octavo de Distrito del circuito federal, era con la finalidad de no empezar con la audiencia inicial o de formulación de imputación, expresando que era un mandato al que debía de dar cumplimiento.

La causa penal por la cual se solicitó el amparo por parte del equipo jurídico de Campos Galán, fue la 2821/2020, de la cual no se dieron más datos, debido a que no se había abierto el proceso de manera oficial.

El documento fue presentado por el equipo de abogados de la alcaldesa con licencia, el pasado 21 de febrero del presente año, en el cual además de conceder la suspensión de la audiencia inicial, se fijaba la fecha del primero de marzo para llevar a cabo la audiencia incidental y poder tener una resolución.

Por parte del Ministerio Público se le dijo al juez que los argumentos con los cuales se había otorgado este nuevo amparo, ya habían sido desechados por otro juez federal, por lo que se debía de dar inicio a la audiencia inicial.

“Lo que me piden desde luego jurídicamente no es posible, y esta es una imposibilidad que el tribunal analiza como suficiente para llevar a cabo esta audiencia inicial, mientras no se resuelva el amparo al respecto”, precisó Muñoz Ramos.

Esta sería la tercera ocasión en que se difiere la audiencia inicial.