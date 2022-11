'Algunos no fallecieron, algunos nos los asesinaron'

Chihuahua, Chih.- El 2021, fue un año complicado para los choferes que ofrecían este servicio, pues no sólo fue el caso de Diego sino de otros seis compañeros

En lo que va del año, en todo el territorio estatal se han registrado 557 homicidios dolosos mientras que en el 2021 hubo 2 mil 477

El asesinato de Diego para mí como madre y para él como víctima fue muy cruel, no le dieron oportunidad de defenderse; ellos lo bajaron del carro y lo mataron. Mi hijo era muy bondadoso. Me lo imagino sufriendo, me lo imagino pidiendo clemencia, pidiendo que lo dejaran… ¿por qué? ¿Por qué le arrebataron la vida?. Todavía no encuentro esa respuesta”, expresó entre lágrimas Claudia, madre de Diego Otamendi Lozoya de 23 años, quien fue encontrado sin vida en un predio ubicado en la Avenida Zootecnia.

La muerte le llega a todos. Está, no distingue sexo, color de piel, etnia, ni mucho menos creencias políticas ni religiosas; está puede llegar de un momento a otro y sin avisar. Sin embargo, no a todas las personas les llega de forma natural; a unos cuantos, (si no es que a miles) la vida les es arrebatada al ser víctimas de homicidio doloso.

Diego, quien trabajaba como conductor de la plataforma de “Didi”, había desaparecido tres días antes de ser localizado. Fue justo el 27 de junio cuando él salió de su casa a las 5:30 de la tarde, pero jamás volvió.

“Yo le dije que se cuidara mucho porque estaba lloviendo, mis últimas palabras hacía él fueron: ´que Dios te lleve hijo, cuídate mucho, y él me dijo: ´sí, má, ahorita vengo´, desde ahí los mensajes de su madre ya no le llegaron más, y ella ya no pudo comunicarse con él.

Al no saber nada de su hijo, Claudia llamó a sus amigos y estuvo hablando con Diana quien era su novia, pero nadie sabía nada de su paradero.

“Eran como las nueve de la noche y yo fui a la Fiscalía a interponer una denuncia, sin embargo, la persona que me atendió, no levantó el reporte y me citó al otro día; ahora pienso que tal vez si en ese momento lo hubieran atendido, probablemente lo hubiera encontrado más rápido y los delincuentes no habrían matado a José Ángel (otro Didi quien también fue asesinado)”.

El 30 de junio del 2021, Diego Otamendi Lozoya, fue encontrado sin vida.

“Yo recuerdo todo como si hubiera sido ayer, el día en que lo encontramos estaba lloviendo mucho y yo le pedí a Dios que me permitiera encontrarlo, lo hallamos no de la forma que nos habría gustado, pero lo hallamos”, dijo la mamá de Diego.

De acuerdo con las palabras de Claudia, ella habló con él en el lugar en donde estaba su cuerpo y le dijo que en el momento en el que él nació, ella conoció el amor de madre.

“Yo fui la madre más feliz cuando lo tuve en mis brazos y lo amaba; lo amé desde que nació. Yo jugaba con él; el doctor siempre le decía que el niño más grande; él pesó 4 kilos 700 gramos. Él me vino a cambiar la vida, Diego era todo amor y sus amigos me decían que cuando yo le llamaba, él les decía “ya me voy porque mi madre necesita”, él era y será un excelente hijo, un gran ser humano”, recuerda Claudia.

“Yo le digo a Diego que él siempre estará en mi mente y en mi corazón me hace tanta falta; apenas fue mi cumpleaños, y él no está no está para darme un abrazo y eso me duele, me lastima; lo amo y todos los días al despertar le digo: ¿quién es el niño más hermoso del cielo? Nunca te voy a olvidar, espérame, guarda un pedacito de cielo para mí”.

La imagen de Diego siempre está en la mente de su madre y según lo que ella narra, a veces también aparece en sueños.

“Apenas el día de su cumpleaños, que fue el seis de octubre lo soñé, y él me dijo: “mamá aquí estoy” y desde ese día no lo sueño, lo sueño muy seguido; pero el día de mi cumpleaños que fue antier no apareció y me hizo tanta falta”.

LA REVICTIMIZACIÓN Y EL DOLOR

Una de las cosas más dolorosas para Claudia durante su proceso, fue la revictimización que la autoridad le hizo al afirmar que su hijo vendía droga.

“En la Fiscalía me decían: “Diego vendía droga”; todos los Didis venden droga y yo les respondía: “no, Diego no”, mi hijo salió libre en el antidoping, sin droga ni alcohol”.

Pese a que ella sabía que su hijo no andaba como comúnmente se dice “en malos pasos”, hubo algunas personas que querían culpabilizarlo.

“Ellos querían su carro, su carro era 2019, estaba impecable; él no conocía a los asesinos y la autoridad me atacaba diciendo que sí; imagínate, yo con mi dolor y ellos diciéndome que Diego vendía y consumía drogas pero no era así”, dijo Claudia durante la entrevista.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ASESINOS?

Días después del homicidio de Diego, justo el 4 de julio, se registró el asesinato de José Ángel, otro conductor de la plataforma de Didi; aplicación que, según las palabras de Claudia no colaboró en la investigación de su hijo puesto que nunca proporcionaron videos ni ubicaciones.

Respecto de dichas víctimas, se realizaron diversas diligencias dentro de las carpetas de investigación, lo que culminó en la detención de José Miguel T. G., y de Brayan G.C., el día 10 de julio de 2021, las cuales actualmente se encuentran sentenciadas por el homicidio de Diego O. L, a 24 años 6 meses de prisión y se le condenó a la reparación del daño por la cantidad de 866,602.00 pesos.

Por lo que se refiere a la diversa carpeta de investigación de los hechos en los cuales perdió la vida la víctima José Ángel R. L., se cuenta con datos de prueba de los cuales se establece la participación de José Miguel T. G. y Brayan G. C., por lo que el día 7 de septiembre de 2021 se llevó a cabo audiencia inicial en donde fueron vinculados por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, fijándose como plazo de investigación 5 meses.

Transcurrido ese tiempo, se cerró investigación y se formuló imputación, realizándose propuesta para Procedimiento Abreviado, el cual no fue posible llevarse a cabo debido a que no logró darse acuerdo entre la ofendida y los acusados respecto de la pena, por lo que en fecha 07 de junio del presente año se celebró Audiencia Intermedia, encontrándose pendiente la celebración del juicio oral.

El 2021, fue un año complicado para los chóferes que ofrecían este servicio, pues no sólo fue el caso de Diego sino de otros seis compañeros.

En lo que va del año, a nivel estatal se han registrado 557 homicidios dolosos mientras que, el año pasado se registraron 2 mil 477, es decir un total de 3 mil 034.

Al preguntarle a Claudia que le diría a su hijo ella refirió: “Diego, te amo eternamente; siempre tendré tu recuerdo en mi corazón, todo el día te pienso, todo el día pienso en lo que él me diría, porque yo creo que en el fondo él sabía que yo lo iba a encontrar, eres lo más maravilloso que me pudo regalar Dios, fuiste el mejor hijo: el más amoroso, todo lo bueno era de él; te amo diego, te amo hijo”.

“En Chihuahua hay muchas desapariciones y muchos homicidios; hoy en el día de muertos y ayer en el Día de Todos Los Santos recordé a mi hijo como todos los días; pero no hay que olvidar que, algunos no fallecieron, a algunos, lamentablemente nos los asesinaron y ahora tenemos que aprender a vivir con eso”, señaló.