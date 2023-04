Alista Index 8ª carrera de 5k

/ Alejandra Delgado, Directora del Comité de Deportes

Chihuahua.- Con la expectativa de contar con más de dos mil participantes, Index Chihuahua realizará el próximo domingo 23 de abril la octava edición de la carrera pedestre de 5k y 10k varonil y femenil, anunció Alejandra Delgado, directora del Comité de Deportes del organismo.

Expuso Alejandra Delgado que Index Chihuahua, en la búsqueda del bienestar y salud de los colaboradores de las empresas asociadas, prepara la 8ª. edición de la carrera pedestre 5 y 10K varonil y femenil, categoría libre, en que participarán más de dos mis colaboradores de la industria manufacturera de exportación.

La carrera iniciará a las 8:00 a.m., tendrá como punto de encuentro el estacionamiento edificio de Index, ubicado en retorno calle Gabriel García Márquez en el Complejo Industrial Chihuahua.

El programa comprende de 7:40 a.m. a 8:00 a.m. activación física, a las 8:00 a.m. el inicio de la carrera con los participantes de los 10K y a las 8:15 a.m. participantes de 5K.

Tras concluir la carrera se procederá al acto de premiación y rifa de regalos.

La carrera se trata de un evento deportivo exclusivo para colaboradores de las empresas asociadas.