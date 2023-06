Almas infantiles en el espejo

Ahí, justo en el descanso de la anchurosa escalera barroca que daba hacia la planta alta, existió en tiempos pasados una gran ventana, y al lado de ésta, había un enorme espejo que empotraron en la pared. Cuentan en mi familia, que cuando alguien subía la escalera a solas durante la noche, y al dar la espalda al espejo, se escuchaban unos gritos.

“¿Gritos? ¿así, claritos?”

Preguntaba yo, y mi abuela Mónica me respondía, con la mirada de ojos cuidadosamente delineados, y su ceja levantada como diva del cine nacional, ella, a sus casi noventa años. Maquillada como jovencita. “Sí, gritos y lamentos y llantos de niños, a veces se empalmaban estos ruidos con las voces de varios infantes, y se ha dicho siempre que eran los niños que murieron aquí cuando esta casa se convirtió en hospital durante la ‘peste’...”.

Levantaba entonces mi abuelita su ceja izquierda, y yo sentía que me miraba con un solo ojo de poder concentrado. Bajaba su voz a susurro, para continuar: “Hijo, de alguna manera, aquellas almitas de los niños que murieron del contagio, se quedaron permanentemente... ¡detrás del espejo!”

Y no me explicaba la anciana morena de cara blanqueada con polvos de arroz, por qué se tuvieron que quedar aquellos inocentes aquí, y no se fueron, por ejemplo, al cielo, donde se supone que van todos los niños pequeños que mueren antes de tiempo.

“¿Por qué? Nadie sabe”.

De doña Mónica, y de otras fuentes, me enteré que en aquellos años una monstruosa epidemia que se abatió sobre la población a finales del siglo antepasado, se llevó a muchos niños en esta ciudad. Morían los infelices en medio de dolores insoportables en el vientre, con los intestinos inflamados y una aguda deshidratación. ¿Cólera? ¿Tifus? Nunca se supo.

Decía mi abuela que el Ayuntamiento habilitó, en aquellos días aciagos, los portales del comercio como hospital improvisado, y que se aislara ese recinto de malolientes bodegas, para evitar contagios. En bando solemne se ordenó también que fueran traídos, a la fuerza si se requería, todos los doctores, los veterinarios, todos los sanadores de empachos, las sobadoras y todas las curanderas de los barrios alejados, para auxiliar en los menesteres del mentado hospital.

Varias familias, entre ellas la de mis antepasados, además, destinaron sus casas también, por iniciativa de sus moradores, para alojar a los enfermos. ¡Hay que imaginar nada más, cómo esta mansión y otras, aunque pocas, de la Alameda Cuauhtémoc y de la avenida Zarco —de propietarios de la clase dominante de entonces— se convirtieron, de la noche a la mañana, en verdaderos hospitales que pululaban de peones y del pobrerío!

En la mansión de mis antepasados, cuando alguien escuchaba el vocerío durante esas noches especiales, y cuando el que subía la escalera volteaba lentamente para encontrar el origen de las voces, era entonces testigo de un peor horror. Reflejada en el espejo, se revelaba la figura fantasmal de una mujer de blanco que sonreía y que lloraba al mismo tiempo, mientras que flotaba invisible delante del espejo malhadado que a mí todavía me atemoriza hoy.