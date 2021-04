Alto a la criminalización y discriminación, piden consumidores de marihuana en 4/20

Silvestre Juárez/El Diario

El término 4/20, forma parte de la cultura cannabica como un referente al consumo de la marihuana, y alrededor del mundo se convirtió en una conmemoración de activismo que se realiza cada 20 de abril, mes cuatro del año.

Este 2021 se trata del primero en México que llega en medio de la discusión de la ley del uso lúdico de la marihuana, fecha en la que los consumidores en Chihuahua planeaban una marcha y fumatón, que fue cancelado por el tema de la pandemia, no obstante aprovecharon para realizar eventos virtuales como un “tendedero pacheco”, en el que expusieron experiencias de discriminación y criminalización, de las que pidieron un alto a autoridades y sociedad, destacó Miguel Ángel Chacón, miembro del consejo del Movimiento Cannabico Chihuahua.

Actualmente tanto el Senado como la cámara de Diputados ya aprobaron el predictamen de esta ley, sin embargo este regresó al Senado tras una serie de cambios que se realizaron en la Cámara de Diputados. El senado tiene como fecha límite el próximo 30 de abril para su análisis y aprobación, pero buscarán aplazar su discusión incluso hasta el mes de septiembre.

Mientras esto sucede los grupos de consumidores fomentan desde sus trincheras un cambio de consciencia social sobre los estigmas que existen en torno al consumo de esta planta, y que durante años, apuntó Chacón, han traído la criminalización y discriminación desde la propia familia, hasta las áreas de trabajo.

“Lo que nosotros como grupo nacional y local pedimos es que se haga lo que se pidió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es que se elimine la marihuana del Artículo 245 de la ley General de Salud. Dejar de considerarlo una sustancia peligrosa y asegurar el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de cannabis, lo cual no se está haciendo”, puntualizó.

Aseguró que actualmente el movimiento cannabico no está en desacuerdo en que la ley aún no se haya entrado en vigor, pues su principal petición es que se logre una despenalización real para los consumidores, y no tanto que se priorice el mercado, como se ha planteado la ley hasta el momento.

En este 4/20 -en que se recuerda las acciones de un grupo de jóvenes norteamericanos que se reunían a fumar a las 4:20 frente a la Estatua de Louis Pasteur en San Rafael High School-, el mensaje del movimiento cannabico fue pedir a las autoridades que mientras se analiza la ley se deje de perseguir a los consumidores por parte de las autoridades policiales, asimismo a la sociedad para que deje de señalar y estigmatizar a los consumidores de esta hierba.

Desde el día de ayer y en forma de un activismo permanente en las redes sociales de Movimiento Cannabico Chihuahua se comparte un “tenedero pacheco”, en el que consumidores compartirán sus experiencias tales como despidos, detenciones arbitrarias, con el fin de visibilizar la discriminación y criminalización de las que, dicen, han sido víctimas durante años.