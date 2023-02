Alucinaciones de espanto

La molestia de las encías aumentaba con el transcurso de las semanas, como si algo viviente se hubiera alojado en mi cabeza y se hubiera propuesto roerme por dentro. Miré al espejo con la boca abierta al máximo, por si pudiera encontrar algún signo preocupante, pero nada.

Sin embargo, la sensación crecía y crecía, y viajaba de mis encías a los oídos, y de éstos a la garganta, de donde bajaba a los pulmones.

Involuntariamente venían a mi imaginación escenas de todas aquellas películas en las que larvas de organismos extraterrestres se posesionan del cuerpo de los seres humanos y se alimentan de ellos hasta que alcanzan la madurez y, violentamente, eclosionan como si salieran de un huevo, rompiendo el cuerpo de su anfitrión, exactamente cual si se tratara de un cascarón desechable.

Creo que me obsesioné con esa idea que, por otro lado, consideré de lo más absurda.

Ahora lo estoy contando, pero por poco no salvo la vida.

¿Cómo sucedió esta historia increíble?

La primera señal fueron aquellos bichitos rojos casi microscópicos que me encontraba con cierta frecuencia entre las cerdas de mi cepillo dental. Tenían por cierto el aspecto de pequeñas arañitas gordas sin patas, e incluso creí detectar algún movimiento cual si se les moviera una cola minúscula, imposible de notar sin un microscopio.

"Qué curioso", me dije, y la explicación que llegué a pensar para ese fenómeno fue que se podía tratar de algún tipo de huevo de las hormigas que llegaban en filas, de día y de noche, a chupar los residuos de la pasta de dientes que quedaban en el lavabo.

Nomás ver una de estas puntitas rojas en el cepillo, aplicaba yo un chorro de agua caliente hasta que desaparecía el inquietante bicho.

Una mañana, no supe cómo, empecé a cepillarme, y aunque no vi ningún puntito, no estuve a gusto hasta que me revisé la boca toda y la dentadura pieza por pieza, por dentro y por fuera.

Mi obsesiva manía tomó formas concretas cuando recordé el texto de uno de los "cuentos de amor, de locura y de muerte" de Horacio Quiroga, aquel genial uruguayo que el 19 de febrero de 1937, apareció muerto por ingestión de cianuro poco después de haberse enterado de que sufría de cáncer gástrico.

En "El almohadón de plumas", Quiroga describió el descubrimiento de uno de esos insectos de las aves en la almohada de una mujer que se consumió desangrada, literalmente chupada por un coruco.

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ