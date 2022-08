Amaga fentanilo convertirse en otra pandemia

Chihuahua.- Sedación, euforia, confusión, felicidad extrema y relajación, es lo que provoca el fentanilo, un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero que puede llegar a ser 50 y/o 100 veces más potente. Se consigue a un precio bajísimo entre 50 y 100 pesos la pastilla, y ya llegó a la ciudad de Chihuahua, donde se localizó un laboratorio. Puede ser la nueva pandemia por el nivel de adicción que produce.

“Ya hay personas que lo están consumiendo; no como la droga de alto impacto, pero ya se han registrado algunos consumos y aunque han sido pocos, sí se ve venir un grave peligro. Tenemos la experiencia de que, en la Costa Este, de Estados Unidos, ya tienen desde hace un buen tiempo muchas muertes por esta razón y más por que es una droga de fácil acceso y bajo costo”, expresó José Luis Iberri Azcona, coordinador de Tavad AC (Tratamiento Avanzado en Adicciones).

El especialista en adicciones, refirió que, durante el 2021 y lo que va del 2022, en el centro de rehabilitación Tavad, se han atendido ya nueve caos, seis el año pasado y otros tres en este.

“Hemos atendido ya algunos casos y bueno, es muy importante que estemos preparados desde ya porque esta, es una droga muy peligrosa, una droga que tiene la capacidad de producir sobredosis”.

El fentanilo, se puede producir de manera clandestina o casera y la forma de ingerirse, puede ser inyectada, fumada, tomada y produce efectos muy parecidos a la morfina.

“Esta droga, produce convulsiones, aumenta la presión arterial y provoca fallas respiratorias; es por ello, que, incluso, las personas pueden llegar a morir”.

Actualmente, en Estados Unidos, el consumo de esta sustancia se ha convertido en algo muy común, a tal grado, que en algunos botiquines se encuentra el Nalaxona, un medicamento que puede servir para contrarrestar una sobredosis de fentanilo si se administra inmediatamente. Este fármaco se adhiere con rapidez a los receptores opioides y bloquea los efectos de las drogas.

“Este (el Nalaxona), se usa como si fuera un “Afrín” y se utiliza para evitar la sobredosis, pero este medicamento todavía no se maneja en la entidad, por lo que no estamos preparados para hacerle frente a lo que podría llamarse la segunda pandemia a causa del consumo del fentanilo”.

De acuerdo con José Luis Iberri Azcona, los caminos para engancharse siempre son diferentes, puede empezarse como un consumo recreativo y terminar con un consumo problemático; mientras que otras personas, encontraron cierto placer.

“No es tanto la droga en sí, si no que tan vulnerable esta la persona psicológicamente, socialmente, en su familia, en su grupo de amigos, etcétera”.

“Todos debemos de estar alertas a que aparezcan casos de consumo de fentanilo ya que, sabemos de su peligrosidad y de detonarse un consumo fuerte en el municipio; vamos a tener que poner en marcha, acciones para que la gente este preparada en atender sobredosis”.

El coordinador de Tavad, dijo que se tendrán que preparar los centros de rehabilitación, los hospitales, los centros de salud, la cruz roja y todas las personas que puedan estar involucradas.

“Este es un problema social; no es como que la persona escoja la droga, si no que es el mercado el que va determinando que sustancias se consumen y cuáles no, principalmente por su precio y este es uno de los peligros que vemos, que se inunden las calles de fentanilo”.

Respecto al síndrome de abstinencia, comentó que este es muy fuerte, por lo que es común que los adictos no lo aguanten y tengan que volver a consumirlo para aliviar el dolor y malestar físico, los cuales podrían ser insomnio, dolores musculares, vómitos, calambres y convulsiones.

El fentanilo se consume mediante pastillas, por lo que, al ser un fármaco recetado, a veces también se usa en forma ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica.

En lo que refiere a las edades de los pacientes que han sido atendidos en dicho centro de rehabilitación por su adicción al fentanilo, estos van entre los 20 y 25 años.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), estimó que una pastilla de esta sustancia sintética se vende en el mercado negro en 419.70 pesos y un kilogramo de fentanilo tiene un valor de 8 millones 394 mil pesos; el titular del centro dijo que, en Ciudad Juárez, pueden encontrarse en 50 y 100 pesos.

“El costo varía de la cantidad que tenga y de la calidad, pero la información que tengo es que, pueden conseguirse en 50 y 100 pesos”, dijo José Luis.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, de septiembre del 2021 a julio del 2022, el aseguramiento de 108 mil 725 pastillas de fentanilo y 3.23 kilogramos de fentanilo en polvo.

Tan solo en la ciudad de Chihuahua, en los últimos dos años se han dado aseguramientos de fentanilo en dos distintas acciones, la primera el 2 de mayo del 2021, al catear una vivienda de la colonia Cerro de la Cruz, en la cual localizaron un centro de acopio de fentanilo, en donde la función es distribuirla a otros sitios desde esta ciudad, explicó el ex fiscal César Peniche Espejel

La acción fue realizada por agentes del Ministerio Público y Policías de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo en donde se aseguró lo siguiente:

•Más de 100 kilogramos de marihuana

•622 dosis de cristal

•23 dosis de heroína

•23 pastillas de fentanilo

•Cuatro galones percusores con las leyendas, alcohol etílico 99, cloro y gasolina.

•Dos recipientes de vidrio los cuales contienen una sustancia aceitosa con el olor característico de la marihuana.

•Diversos instrumentos y materiales de laboratorio.

Dentro de las primeras indagatorias se establece que el laboratorio era utilizado para la elaboración de cristal, “wax” (aceite de marihuana) y pastillas CBD Y THC.

En tanto que el pasado 30 de septiembre del 2021, en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, la Guardia Nacional aseguró siete paquetes con pastillas de aparente fentanilo, escondidos en una llanta de refacción de un vehículo, por lo que el conductor del automóvil y su acompañante fueron detenidos.