Amantes y asesinos, juntos masacraron a los Romero

Chihuahua.- Para los vecinos de la calle Colegio de San Pedro, del fraccionamiento Misiones Universidad II, el enfermero Jorge C. y su esposa Lizeth, eran una pareja normal, y esa imagen tuvieron de ellos hasta que comenzaron a salir a la luz los pormenores del asesinato con saña de los cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz.

De acuerdo las testimoniales que a lo largo de 11 meses se han recabado, el matrimonio –y el hijo que también está hoy procesado por homicidio– gustaba de ser ostentoso pero no se metía en problemas con nadie.

Jorge C. fue descrito incluso con calificativos tales como “amable” o “conversador”, característica que aprovechaba para acercarse a sus víctimas y establecer con ellos vínculos de confianza.

Pero la realidad –de acuerdo con el Ministerio Público– detrás de ese aparente perfil se ocultaba un asesino y un estafador, que actuaba con el consentimiento de su esposa Lizeth.

Ambos disfrutaban de los lujos, y vía la estafa los conseguían. Las indagatorias del caso han permitido establecer que el matrimonio inició con la falsa venta de plazas dentro del Seguro Social como una manera de obtener elevados ingresos.

Jorge Alberto y su esposa Lisseth traían mariconeras el día de los hechos, y fueron al parecer ellos los que aparentemente cometieron los homicidios.

De acuerdo con el ministerio público, el día del homicidio de los Romero, ambos llevaban pistolas y con ellas atacaron a la familia. Él se hizo cargo de seguir a unos intevrantes y ella a los demás, estableció en el estudio pericial.

No hubo señales de lucha o forcejeo, por lo que se presume que las víctimas sólo trataron de escapar.

El cuerpo de Ricardo Chávez Pérez presentaba siete impactos de bala y estaba tirado en las escaleras. Su esposa María tenía tres disparos, su cuñada Daniela Romero Armendáriz, cinco, y ambas yacían en la cocina; les dispararon por la espalda. A Daniel Gregorio Romero le dispararon dos veces; su mujer Rita Armendáriz también fue ultimada a balazos. Los dos fueron localizados en la sala.

Solo un niño, hijo de María y Ricardo sobrevivió. El pequeño pasó la noche entre los cadáveres de su familia.

El enfermero y su esposa, hoy detenidos, tenían de acuerdo a la Fiscalía una larga historia delictiva. Ofrecían cambios y ascensos a cambio de cobros que oscilaban entre los 30 y los 100 mil pesos. En ocasiones los ofrecimientos se concretaban, pero en al menos dos casos, las autoridades presumen que al no poder cumplir con el ofrecimiento, Jorge pasaba de la estafa al asesinato.

Eso pasó también con la familia Romero. Contactaron al enfermero desesperados porque el padre Daniel Gregorio Romero Vega, necesitaba de manera urgente un trasplante de riñón para mejorar si calidad de vida.

Jorge Alberto, en una primera reunión les comentó que vendía los riñones en 700 mil pesos, pero que se los dejaría en 500 mil.

Con esa cantidad les adelantaría en en la lista de espera en el IMSS, pues les aseguró que llegaban muchas personas con muerte cerebral, y era sencillo conseguir el riñón.

Hecho el trato comenzó a visitar a la familia Romero en su domicilio de la Colonia Lomas Universidad, presuntamente para valorarlo y determinar cuando se podía operar.

La familia ya había hecho el pero la fecha del trasplante siempre se posponía. Por eso los Romero Armendáriz comenzaron a exigirle la devolución.

La noche del 29 de junio del 2018 los Romero lo citaron a la vivienda. El enfermero llegó acompañado de su esposa y su hijo Jorge C.C.

Ahí, de acuerdo con la información que se desprende de las acusaciones del ministerio público en la audiencia de formulación de Cargos, los tres agredieron y asesinaron balazos a la familia, dejando sólo con vida a un niño de dos años.

La mañana del 30 de junio, la Fiscalía encontró en la vivienda los cuerpos masacrados de los 5 integrantes de la familia Romero.

El primero de julio, el enfermero Jorge C. fue detenido por otro asesinato relacionado con la venta de plazas y por el cual está siendo procesado.

Desde su arresto, Lizeth y su hijo jamás buscaron algún tipo de contacto con él en el Cereso. Abandonaron el domicilio que residían y se dieron a la fuga.

La captura de Lizteh C. y su hijo Jorge se dio a conocer ayer por la tarde. Ahora junto Jorge C. enfrentarán cargo por homicidio agravado.