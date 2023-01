Amasó ‘El Neto’ 11 mdp en el penal

Ciudad Juárez– Después de dos años de compurgar parte de su sentencia por el delito de homicidio en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3, Braulio Raúl O. C., conoció a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto” y líder de la organización delictiva “Los Mexicles”, desde ese momento trabajaron juntos en el millonario negocio del tráfico de drogas y migrantes.

“Yo soy el que se encargaba de su familia y del dinero que movía y que pagaba él”, declaró ante el Ministerio Público el hombre acostumbrado a ocultar y movilizar millones de pesos fuera de la banca comercial.

Lo mismo pagaba cargamentos de droga, que “las cuotas” por protección. El último millón de pesos que le quedó fue para pagar el funeral de su amigo, al que cremaron en El Paso, Texas, declaró ante el Ministerio Público del fuero común que lo acusa de secuestro agravado, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos, delitos contenidos en la causa penal 523/23.

La representación social presentó la red de vínculos de “Los Mexicles”, donde lo ubican como el operador financiero, un cargo de la mayor confianza en la estructura criminal.

LA HISTORIA

“En el año 2016 entré al Cereso por el delito de homicidio y me dan de sentencia cinco años y cuatro meses; estuve en el área 5 y como a los dos años fui al área 4 que es la de “Los Mexicles” y estando en el Cereso me uní a la pandilla porque un amigo, Guillermo M., con el que me empecé a acoplar, me dijo que si quería ser ‘carnal’ y me uní a la pandilla”, así narró Braulio Raúl el inicio de su relación con el secuestrador.

El archivo periodístico refiere que Braulio Raúl fue detenido con drogas y llevó el proceso en libertad. Para el 2016 fue detenido junto con otras cinco personas como supuesto integrante de una banda de sicarios, que dirigía un adolescente de 14 años. Aunque el entonces fiscal general, Jorge González Nicolás, declaraba que los detenidos eran integrantes del grupo delictivo “La Línea” y estaban involucrados en cinco asesinatos, a Braulio Raúl lo acusaron sólo por un asesinato. La víctima fue identificada como Leonel Alejandro Torres González, privado de la vida el 26 de julio del 2016.

Según la carpeta de investigación, Braulio se encontraba en un domicilio en las calles Juárez y Reforma de la colonia El Papalote cuando tomó una pala y le propinó varios golpes en la cabeza a Leonel Torres González.

Posteriormente levantaron el cuerpo y lo fueron a tirar en la calle Ejido Guadalupe y el bulevar Independencia.

Al pasar de área, conoció a Luis Santiago E. C., alias “El Miclo”, y a Jesús Eduardo Soto Rodríguez, “El Lalo”, quienes lideraban la organización delictiva dentro del penal, junto con “El Neto”. Los dos primeros gozaron de grandes privilegios que pagaron a autoridades carcelarias durante su estancia en el penal, sin que se realizaran las investigaciones correspondientes y pese a que el también fiscal Jorge Nava López lo documentó en su libro de secuestros.

Ambos criminales contaban con una defensa legal que impedía sus respectivos traslados a penales federales. Hasta que el Gobierno Federal intervino y los movilizó a cárceles federales. Fue entonces que “El Neto” se quedó a cargo del grupo delictivo.

“Cuando salí de prisión como me tenía mucha confianza me encargó que me encargara (sic) de su familia que estaba compuesta de su esposa, le dicen ‘La Madrina’ y tres hijos menores de edad y su madre, que viven en el fraccionamiento de San Bernardo”, relató.

“A la familia le llevaba comida, ropa, todo lo que me pidieran y a “El Neto” le llevaba, comida, alcohol, mujeres todo lo que me pidiera dentro del Cereso. Yo llegaba en un vehículo Nissan Máxima de color negro y lo dejaba en la caseta y los custodios lo recogían y lo ingresaban, no sé los nombres de los celadores porque eran diferentes lo que estaban”, agregó.

LA FUGA

Dijo que el 31 de diciembre del 2022 a las tres de la tarde le marcó Tony, un hombre al que conoce como Antonio, sin precisar su número de teléfono porque esta persona cambia constantemente de chip.

“Me dijo que fuera a pistear al Cereso por Año Nuevo, llegué a las 5:30 de la tarde del mismo día y entré por la caseta y me ingresaron los guardias. Vi que había muchas personas de fiesta, había mujeres, alcohol, droga y como a las 8:00 de la noche me dijo Tony que ya me retirara y me salí con dos personas que tampoco eran reos, pero a ellos no los conocía”, declaró en la audiencia celebrada en la Sala 10 de Ciudad Judicial, que el juez de control autorizó que fuera pública.

“Cuando salimos ellos se fueron en su vehículo y como a las 11 de la noche me volvió a marcar Tony Box y me dijo que me arrimara y anduviera por el Del Rio de la calle Barranco Azul y me acerqué en mi vehículo, como a las 12:30 o la una del primero de enero y estuve ahí; ya cuando empezaba a amanecer empecé a escuchar disparos y fue cuando vi que venían saliendo del Cereso muchas personas y se me acercaron como siete y ocho personas armadas con el equipo táctico, pero traían la cara tapada con capuchas tipo guachos (soldados) y se bajaron apuntándome con armas largas, chalecos, cargadores, pierneras con pistolas y todo el equipo”, declaró. Dijo que los hombres le abrieron las puertas del carro y le dijeron que se bajara de la unidad.

“No me dieron chance de decirles que era de los mismos, se subieron hasta arriba del cofre y vi que estaban robándose todos los carros que estaban afuera de Del Rio porque se veían apurados”, dijo.

Agregó que ya sin vehículo pidió un Uber y en eso llegó un Nissan Sentra de color azul marino, lo recogió y se fue a su casa ubicada en el fraccionamiento Puerta del Sol. “Me quedé acostado y no supe de nadie hasta el día cuatro como a las 7:00 de la noche me habló por teléfono “El Neto” y como yo era el que recolectaba el dinero de la droga y no sé qué más, porque él me hablaba y me decía a dónde me arrimara, ese día me dijo que necesitaba todo el dinero”, agregó.

Braulio Raúl tenía en su poder 11 millones de pesos en efectivo y se lo llevó a “El Neto” a la casa de una mujer que identificó como Yamilet o Joselyn.

“No me acuerdo, ella es delgada y tiene todo el cuerpo operado y vive por Los Aztecas y La Curva, que es donde reventaron cuando mataron a “El Neto”. Ahí llegué yo, bajé una maleta grande de color rosa que traía la cantidad de 10 millones de pesos de los 11 que yo tenía de él, esos se los di a “El Neto” personalmente y no me platicó nada de la fuga”, agregó.

“Yo soy el que se encargaba de su familia y del dinero que movía y que pagaba él. Me regreso a mi casa y el 5 de enero del 2023 viendo las noticias y me entero que mataron a “El Neto”. Y agarraron a otro chavo que fue ‘El Cumbias’, quien es el único que sabía dónde vivía”, declaró.

“El Cumbias” informó a los policías investigadores la dirección de Braulio Raúl.

“La policía fue a la casa, pero no estaba. Fueron los ministeriales y se trajeron mi troca GMC de color azul de reciente modelo y varios razer que tenía con todo y títulos, yo me quedé con un millón de pesos de ‘El Neto’, pero eso lo use para pagar su funeral”, dijo ante el MP.

La distribución que hizo del dinero fue 150 mil pesos que le entregó a la madre de “El Neto”, que ella le dio a un abogado de nombre Gerardo, que entregó a alguien del Semefo para liberar el cuerpo de “El Neto”. Le di 200 mil pesos a la esposa para el funeral, lo cremaron en El Paso, Texas, en la Funeraria Perches y quedaron 400 mil pesos que estaban en la casa del ‘carnal’ que se llama Daniel Corona, quien se llevó los 400 mil pesos y como 30 kilos de cristal”, dijo. Braulio Raúl ha pasado casi una semana en el Cereso. La audiencia de vinculación o no a proceso se realizará el próximo miércoles primero de febrero.

A Braulio ,varios reos recapturados lo ubicaron en el área de la cocina el primero de enero y lo señalan como el responsable de ingresar el arsenal y equipo táctico al penal.