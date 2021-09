'Amenaza a Plataforma Escudo fin de Fortaseg'

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- El alcalde Marco Bonilla advirtió que la eliminación del Fortaseg, subsidio federal destinado a la seguridad de los municipios del país, impactará de forma severa a la Plataforma Escudo, que en su tercera etapa es una de las prioridades de la gestión que acaba de comenzar.

“Tendremos que ser muy ingeniosos para lograr nuestras metas en materia de seguridad con recursos propios”, criticó Bonilla Mendoza al referirse a los recursos desaparecidos de dicho fondo, por segundo año consecutivo, en el recién presentado proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

En entrevista exclusiva con El Diario al comenzar su primera semana laboral como presidente municipal, explicó que además la gobernadora Maru Campos ha pedido paciencia para definir los apoyos presupuestales para los ayuntamientos, ante la quiebra en que recibió el Gobierno del Estado.

No obstante, dijo, eso no cambia el principal reto con el que asume la administración municipal, que es tener la ciudad más segura hacia el término de su gestión.

'Tenemos el gran reto de lograr la Plataforma Escudo en su tercera etapa, que incluye la sustitución de vehículos por patrullas inteligentes, el poder ir trabajando en el desarrollo de un proyecto de sustitución de luminarias en parques, espacios públicos y parabuses y la creación de rutas seguras para mujeres´, dijo Bonilla

El alcalde visitó las instalaciones del periódico ayer por la mañana, luego de acudir a la ceremonia militar para conmemorar a los Niños Héroes y antes de realizar un primer recorrido por el Distrito Ángel que comprende el Centro de la capital.

PRESIDENTE, ¿CÓMO ENCONTRÓ LA ADMINISTRACIÓN A SU LLEGADA?

La encontramos muy bien, ordenada. Estamos ahora ajustando el arranque, el inicio. Hemos tenido un par de reuniones de seguridad. En alguna nos llevó poco más de seis horas conocer a detalle el panorama de la recepción del área, sugerencias que me hizo el equipo de recepción de esta dirección. Ha sido una tarea muy interesante, porque también le pedimos a Ficosec que nos apoyara, a la Universdad La Salle, y al Comité Municipal para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Es decir, decir en la parte de la recepción de seguridad estuvo interviniendo la academia, el sector productivo y en el sector de las organizaciones sociales. El sábado me presentaron sus conclusiones que nos va a permitir tomar mejores decisiones en materia preventiva. Y ahorita, el objetivo también ha sido revisar los primeros proyectos de obras públicas, el calendario de las obras y acciones para los primeros 100 días de gobierno. Vamos avanzando en estos rumbos.

¿CÓMO CONFORMÓ SU GABINETE, PENSANDO EN QUÉ?, ¿EN QUE SON AMIGOS?, ¿EN LOS PERFILES?, ¿EN DARLE CABIDA A LA PLURALIDAD DE LOS GRUPOS INTERNOS DEL PAN?

Lo que valoré son dos cosas: la experiencia y también un poco de la juventud. Y con la juventud no me refiero al tema de la edad, sino más bien a un tema de pensamiento, un tema de innovación, de cambio, de creación, de renovación. Desde luego su vemos los perfiles, lo que hay es un tema de experiencia. Si nos fijamos, todos tienen esa experiencia, donde lo que está privando es la experiencia y como lo dije muchas veces en campaña, eso nos permite evitar esa curva de aprendizaje que luego te pone en desventaja.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE TIENE Y TENDRÁ CON LOS REGIDORES QUE TAMBIÉN COMIENZAN LA ADMINISTRACIÓN?

Es muy buena. He tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ellos, inclusive con algunos de viajar. Fuimos en días pasados a Saltillo para conocer algunas de las mejores prácticas que tienen de este municipio que hoy es el más competitivo del país y le pedí que me acompañara a la regidora Ana Lilia Orozco y Ricardo Santana, presidente Comité Municipal del PRI, que también estaba en posibilidades de ser regidor, precisamente para que conocieran este tipo de políticas y así invitar a otras fuerzas políticas. Así que hay buena relación no solo con los del PAN sino con otras fuerzas. A mí me da mucho gusto haber platicado con ellos, conversar y ver que compartimos la voluntad y los objetivos de construir una mejor ciudad para vivir, construir una ciudad pujante, una ciudad competitiva. Todos tenemos el mismo objetivo y todos se han ofrecido a sumar a ese objetivo. Algo que destaco del cabildo es que la mitad de quienes lo conforman son maestras y maestros, que tienen esa gran vocación de servicio y del servicio a la educación. Eso nos va a permitir también anclar la estrategia de gobierno en tres ejes fundamentales que nosotros tenemos: la educación, la cultura y el deporte.

¿Y CON LOS REGIDORES DE MORENA CÓMO ES LA RELACIÓN?

Bien, la verdad es que muy bien. Son dos jóvenes y una regidora con mucha experiencia.

¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE TIENE PARA SU ARRANQUE?

El primero es la seguridad. Necesitamos trabajar en mantener la reducción de los índices delictivos. También tenemos que trabajar en el fortalecimiento, la creación del Instituto de Seguridad y Justicia Municipal, que busca darle carreras profesionales a nuestros elementos de la Policía Municipal y de bomberos. Al mismo tiempo y en pláticas con Ficosec, estamos también trabajando, vamos a comenzar en la elaboración del proyecto del Campus de Seguridad y Justicia Municipal Sur, que nos permita esa unión entre lo que es el Cedipol con el Instituto Seguridad.

También tenemos el gran reto de lograr la Plataforma Escudo en su tercera etapa, que incluye la sustitución de vehículos por patrullas inteligentes; incluye el poder ir trabajando en el desarrollo de un proyecto de sustitución de luminarias en parques, espacios públicos y parabuses; instalación de cámaras en estos mismos lugares; la creación de rutas seguras para mujeres. También estamos en el proyecto para la construcción del nuevo relleno sanitario metropolitano y ahí estamos trabajando en el en el anclaje con tres universidades importantes; la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tec de Monterrey y la Universidad Autónoma de Chihuahua. En vez de contratar un despacho para que haga los estudios, preferimos contratar a la academia, a las universidades, a los que saben por supuesto el tema.

Claro que estos últimos del año el presupuesto ya está comprometido prácticamente en su totalidad, así que debemos enfocarnos y decidir con mayor firmeza y claridad con la recaudación del próximo año.

PRECISAMENTE, EN CUANTO AL GASTO, SÍ ES MEJOR LA CONDICIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO QUE LA DEL ESTADO, ¿PERO CÓMO IMPACTA A SU ADMINISTRACIÓN LA FALTA DE RECURSOS EN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS?

Sin duda sí, mucho mejor. Pero ahí es muy importante también decirle a las y los ciudadanos que la eliminación del Fortaseg, ese fondo de seguridad que se destinaba por parte del Gobierno Federal a los municipios, nos va a hacer mella, nos va a impactar de manera severa.

Tenemos que ser muy ingeniosos para poder lograr nuestras metas en seguridad con recursos propios porque, como sabemos, la gobernadora nos pidió paciencia por una administración muy deteriorada que recibió a nivel estatal, prácticamente quebrada; así, habrá muy pocas posibilidades, por lo menos de aquí a febrero o marzo, de poder contar con colaboración del presupuesto estatal.

Queremos ser muy cautos en eso. En cuanto a la implementación de la tercera etapa de la Plataforma Escudo, habremos de hacerla por fases, de tal manera que al final de la administración logremos tener, como tenemos proyectado, rutas seguras, rutas bien iluminadas, videovigilacia.

Ese es un gran reto, porque permanentemente tenemos una rotación de 70 unidades (de la Policía Municipal) en el taller de manera semanal. Tenemos que lograr la sustitución, esa es el inicio de la de la plataforma de Chihuahua, lograr que el parque vehicular esté al 100 por ciento sostenido y que incorpore elementos tecnológicos relevantes como es el equipamiento con cámaras de videovigilancia a las unidades de la corporación, las cámaras de solapa de los elementos. Todo esto lo vamos a ir haciendo en una serie de fases.

¿SE CONTEMPLA PARA ESTO EL ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS?

Estamos valorando el esquema de arrendamiento o bien de adquisición directa, no hemos definido al día de hoy cuál es el mejor. Lo que yo siempre voy a privilegiar es que bajo ninguna circunstancia, le cueste más al municipio la decisión que vayamos a tomar, es decir, que no por ahorrar los centavos, vayamos a estudiar los pesos, no.

USTED DABA CLASES EN LA UNIVERSIDAD, ¿CÓMO HARÁ AHORA QUE ASUME COMO ALCALDE?

Daba clases, ya no. Mientras fui maestro universitario, nunca falte una sola clase. Siempre estuvimos de manera personal otorgando la cátedra de teoría del estado y se me hace que es una falta de respeto a los alumnos, el no asistir de manera personal y presencial a dar la cátedra. Entonces preferimos poner un alto en el camino, dedicarnos al 100 por ciento a la gran responsabilidad que tenemos, al enorme reto de hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva de México. Y eso no se logra sin concentrarse al 100 por ciento.

ADEMÁS DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL QUE HA PARTICIPADO, COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, TAMBIÉN TIENE FAMA DE SER ESTRATEGA ELECTORAL DEL PAN. ¿QUÉ LE GUSTA MÁS DE ESAS FUNCIONES? ¿CÓMO LAS VA A COMBINAR AHORA?

Pues yo lo que más disfruto es la cercanía y hacer contacto con los ciudadanos. Dar resultados es algo que me encanta y pues hoy, hoy voy a dedicarme a eso, totalmente concentrado en dar resultados.

Vamos a mostrar que en Chihuahua hay buenos gobiernos, un gobierno joven, un gobierno honesto, transparente y que eso también nos permita abrirle las puertas a las nuevas generaciones; queremos que quede muy claro que los jóvenes podemos tomar decisiones, podemos generar buenos resultados.