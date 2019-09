Amenaza Corral a El Diario

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral amenazó con proceder por la vía jurídica en contra de El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua, tras las publicaciones que evidenciaron cómo obtuvo un terreno aledaño a una vivienda que compró en la frontera, para ampliar su residencia.

En una entrevista con los periodistas Marco Aurelio Guevara y Ricardo Chávez Carbajal, de Radiorama, el mandatario estatal advirtió que tiene meses trabajando en una eventual batalla legal contra los periódicos que supuestamente tratan de “azorrillarlo” para conseguir publicidad.

“Estoy dando una batalla frente a un extorsionador, que azorrilla para conseguir publicidad. Yo no estoy azorrillado, yo estoy de frente, de pie y le voy a dar la batalla legal, por cierto, para que este tipo de actos tengan consecuencias de carácter jurídico, pero eso ya lo informaremos después”, amenazó Corral Jurado.

Dijo que el tema en torno a la información crítica que ha publicado la cadena de El Diario ya tiene meses en análisis en el Gobierno del Estado.

“Es un tema que hemos venido trabajando muy cuidadosamente desde hace ya varios meses, porque me parece importante que se resarza el daño, no en términos económicos solamente, sino en terminos de imagen, de prestigio, que ellos han tratado de manchar porque no les quise dar lo que les daba Duarte y por eso han reaccionado así”, declaró.

“Estoy consciente de que tenemos que dar una respuesta formal y puntual a todos esos infundios, ayer (lunes) lo hice de manera general rechazando todas las mentiras, las calumnias, las distorsiones informativas que han hecho sobre una propiedad mía en Juárez”, dijo.

El mandatario se refirió en esos términos a la información publicada los últimos dos días, donde se detalla la adquisición de la casa y la posterior ampliación de ésta a un terreno que legalmente no es propiedad del gobernador. Esto lo justificó con la supuesta existencia de un contrato de promesa de compraventa, en el que estipula que él puede invertir en dicho inmueble y el dueño original, si no le vende la propiedad en deteminado tiempo, deberá pagarle el monto de lo invertido.

Además acusó que El Diario ha tratado de contrapuntear a la familia que le vendió la casa en mención, pero reconoció que hay inconformidades entre los hijos de la señora con la que hizo la transacción, “eso ya no me toca a mi resolverlo, yo pagué la propiedad, no era lo mio ponerme a repartir el dinero...”.

“El Diario ha hecho un chisme porque desde que yo compré mi casa en esa zona le buscaron tres pies al gato. No tuvieron éxito en pretender descalificar esa compra. Primero inventaron que yo me había aprovechado de una viejita inconsciente a la que casi, casi forcé a que me vendiera”, señaló. “El Diario quiso desde entonces descalificarme o involucrarme en actos indebidos, lo que nunca va a poder lograr”.