Amenaza nueva crisis al campo por aumento de 70% a fertilizantes

El Diario de Chihuahua / Advierten de la poca rentabilidad de la producción

Chihuahua— Productores de la región noroeste del estado advirtieron una nueva crisis en el campo debido al alto costo de los insumos y a la poca rentabilidad de la producción. Indicaron que esta semana, el fertilizante registró un aumento del 70 por ciento en su precio, lo que se suma al diésel y la energía eléctrica, que en conjunto se llevan el 80 por ciento del presupuesto para la siembra.

Ante este panorama, indicó Javier Jurado, líder de Agrodinámica Nacional, la única opción que les queda es aumentar el precio de venta de los productos, que impactará directamente a los consumidores. Sin embargo, enfatizó, los agricultores no pueden subsidiar al pueblo debido a que no están en las condiciones para hacerlo.

“O hay aumento en los productos o ya no sembramos. Con el aumento al fertilizante le dan un duro golpe a la agricultura. Todos los productores resultan afectados y eso se reflejará en los empleos que se generan y en los precios. Nosotros no podemos subsidiar al pueblo con la comida, ni somos quienes ni podemos además. Se requiere de una política muy bien pensada y cimentada, cosa que no está sucediendo”, señaló.

Abundó en que con este nuevo incremento, la situación para los trabajadores del campo se tornará más complicada de lo que ya era, y será en el ciclo invernal cuando empiecen a tener problemas.

“Con los precios que ya existían del fertilizante, el diésel y la electricidad se llevaban el 80 por ciento del costo para sembrar, el otro 20 se iba en la siembra, pago de empleados, seguro, etc. Ahora que subió el fertilizante se pondrán las cosas mucho más difíciles. Ahorita ya se está cosechando el maíz, frijol y algodón, pero en enero empieza el ciclo de invierno en el que se siembra trigo y avena, ambos necesitan mucho fertilizante”, expresó.

Apuntó que el costo de la tonelada de dicho insumo aumentó un promedio de siete mil pesos, y para tener una buena cosecha se requieren entre 400 y 500 kilos por hectárea.

“Hace dos días nos llegó el aumento. La urea que se usa en agricultura valía 11 mil pesos la tonelada, pero subió hasta 18 mil pesos, lo que significa un 70 por ciento aproximadamente. Esto obedece aparentemente a la alta demanda que hay a nivel mundial del gas natural, del cual se hace el amoniaco. El fertilizante es para producir en abundancia, porque si a una siembra de maíz no le aplica fertilizante le da 2 a 3 toneladas, y si le pone le da hasta 12 ó 14 toneladas. Una planta bien fertilizada está vigorosa, fuerte y le produce más. Al costo del fertilizante le sumamos el del diésel, que anda entre 22 y 23 pesos el litro, dependiendo la gasolinera donde lo compre porque también tienen las manos libres. En cuanto a la energía eléctrica, ahorita estamos pagando un promedio de 60 centavos el kilowatt hora”, anotó.

En este contexto, dijo que resulta inexplicable el rechazo del Gobierno hacia la generación de energías limpias, pues en Chihuahua existen los recursos necesarios para producir energía solar y eólica.

“El Gobierno no quiere las energías limpias, lo que es una tontería. En lugar de usar el gas natural para generar energía eléctrica deberían usarlo en fertilizantes que impactan directo en la producción de alimentos. Teníamos en Camargo la petroquímica que se dedicaba a producir fertilizantes amoniacados pero ya no funciona. Es necesario buscar alternativas”, aseguró.