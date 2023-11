Amenaza también controversia elección de magistrados

El próximo jueves será realizada la audiencia constitucional por la promoción de juicio de amparo en contra de la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sin embargo aún está pendiente que sea resuelta una controversia constitucional contra la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual podría hacer inválido todo el proceso.

Según comentó el vocero de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, Ernesto Avilés, en caso de prosperar la controversia, todo lo realizado hasta ahora para elegir a los titulares de las salas judiciales no será válido.

El sábado, Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, dijo que pese a la suspensión provisional dentro del Juicio de Amparo 2514/2023, otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en favor de la jueza María Alejandra Ramos Durán, seguirá su curso el proceso de selección de siete magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“El proceso no se detiene, lo único que se detendría en determinado caso sería la votación en el pleno, porque el amparo no impide el proceso, entonces este continúa, continúan las entrevistas y si no hay una cuestión contraria, lo que detendría el amparo sería la votación en pleno”, comentó.

La diputada morenista comentó que hasta el mediodía el sábado 25, no habían recibido la notificación de amparo por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF), en torno al proceso de elección de siete magistradas y/o magistrados. Por su parte el TSJ indicó ayer que no había recibido la notificación del amparo.

Sin embargo Avilés explicó que un tema por resolverse es la controversia que fue promovida contra la Ley del Poder Judicial vigente, lo que iba a quedar resuelto con la reforma que se quedó sin ser votada en el Congreso del Estado, pero en caso de que proceda la controversia, sería necesario reponer el proceso.