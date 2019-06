Amenazan a custodios por realizar protesta

Chihuahua.- Un grupo de custodios del Penal Número 2 del Estado fueron amenazados con represalias en caso de que realizaran una protesta para demandar mejores condiciones de trabajo, y exigir que les sea respetado el pago del aumento de sueldo con retroactividad al primero de enero pasado.

Pese a ello, realizaron la manifestación en Palacio de Gobierno en la que explicaron que a la quincena les descuentan 800 pesos por concepto de Ichisal y de Pensiones Civiles del Estado, a pesar de que el servicio médico no les surte medicinas, y que no tienen derecho a pensionarse.

Dijeron que en el último pago de nómina esperaban que les llegara el retroactivo que se retrasó; sin embargo, de nueva cuenta no llegó, por ello, decidieron buscar una respuesta en Palacio de Gobierno, pero no fueron atendidos porque no había espacio en la agenda del gobernador Javier Corral.

Refirieron que les llegó un comunicado amenazante en cual se les decía que si protestaban los iban a despedir y mandarlos a Asuntos Internos; pese a ello, los agentes decidieron levantar la voz.

Les han mencionado sobre préstamos pero varios tienen tiempo esperando uno y no lo han recibido. Mencionaron durante la protesta que se exponía a sufrir represalias, ya que sus superiores les dijeron que no debían presentarse.

Explicaron que los custodios se enfrentan a situaciones de riesgo, ya que conviven a diario con detenidos peligrosos; sin embargo, dijeron, no se les reconoce esta situación y ahora les quitaron un derecho que tenían de tener el retroactivo al sueldo.

Al ser cuestionado sobre esta situación, el gobernador del Estado, Javier Corral, dijo en respuesta que se está atendiendo cada queja de los empleados estatales.

“Estamos atendiendo todas y cada una de las solicitudes de los casos, a través de la Secretaría de Salud y de la Fiscalía General del Estado, atenderemos las peticiones que tenga asideros que tengan razón y las desahogaremos en su momento”, expresó.

Por su parte, el fiscal general, César Augusto Peniche, respondió que no habrá ni puestos a disposición de Asuntos Internos ni despidos, pues, dijo, son respetuosos de cualquier tipo de manifestación siempre y cuando no se interrumpa el servicio público y no se genere violencia sobre las personas e instalaciones.

Aseguró que buscará una reunión con los manifestantes para escuchar sus demandas y platicar sobre las condiciones que se tienen en los penales.