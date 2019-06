Amenazan inspectores con cerrar Tianguis Cultural Revolución

Chihuahua.- Miembros del Tianguis Cultural Revolución denunciaron que inspectores de gobernación pretenden clausurarlo, luego de seis años de funcionar como un espacio autogestivo exclusivo para artesanos y talleristas, quienes cada sábado utilizan el espacio público para comercializar sus productos, pero también acercar la cultura a los chihuahuenses a través de distintas actividades.





Este tianguis se ubica en el Parque Revolución entre las calles Jiménez y Nicolás Bravo, del Centro de la ciudad y se compone regularmente de 12 artesanos registrados en la Casa de Artesanías, quienes señalaron que debido a la falta de lugares donde puedan exponer su trabajo y productos cien por ciento hechos a mano y de consumo local, idearon la creación de este tianguis que se convirtió en una tradición del parque.





No obstante, luego de la llegada de "vendedores de segunda mano" al sitio, pero que son ajenos a la organización del tianguis, las autoridades pusieron la mira sobre ambos.





Zinnia Medrano coordinadora de este proyecto y también miembro del comité de vecinos del parque, comentó que desde el pasado sábado personal de gobernación, entre los que identificaron a Javier Ramos, les exigieron no se volvieran a instalar o de lo contrario decomisarían su mercancía con el uso de la fuerza pública.





Lo anterior bajo el argumento de que los vecinos no querían este tipo de instalaciones en los parques, lo que ella como miembro del comité negó, pues en sus seis años no han tenido problemas con los ciudadanos.





Además de la venta de estas artesanías este proyecto cultural ofrece también talleres como medicina tradicional, secciones de cuenta cuentos para niños, intercambio de libros, entre otros proyectos enfocados al rescate y proyección cultural utilizando para ello los espacios públicos de la ciudad.





“Los artesanos ya estamos cansados de ser perseguidos y de no ser reconocidos. Si en Chihuahua no hay espacios dignos para la cultura y la artesanía, al menos que se respete lo que por años la comunidad ha venido creando y transformando. No nos iremos sin antes decir que el parque Revolución es un espacio público y tenemos el derecho de hacer uso de él por medio de nuestras expresiones artísticas”, fue la declaración que circuló en redes sociales de parte de los organizadores.