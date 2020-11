Amenazan policías con paro por incumplimiento de aguinaldo

Archivo

Chihuahua, Chih.- Elementos de la Policía Estatal, amenazaron este día con realizar el próximo lunes 30 de noviembre un paro de labores para manifestarse en Palacio de Gobierno.

Y es que esta acción obedece a que el Gobierno del Estado no les ha pagado el aguinaldo en fechas establecidas, pues anteriormente el primer pago lo hacían en la primera quincena de noviembre y en esta ocasión no se vio reflejado.

Cabe señalar que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Velez, informó que los depósitos se harán conforme a la ley, es decir el primer adelanto se hará antes del 15 de diciembre y el resto en enero.

A continuación el desplegado de los agentes:

Que estén teniendo un excelente turno compañer@s uniformados:

El motivo del siguiente mensaje es comunicarles e invitarlos a que se estará llevando a cabo un paro de labores momentáneo frente al palacio del gobierno el lunes 30 de Noviembre de 8:00-12:00 horas, a causa de que a la mayoría de los policías en el estado no se nos pago en tiempo y forma la primera parte del aguinaldo tal y como siempre se había hecho y acostumbrado la segunda quincena del mes de Noviembre, ya es tiempo de que en especial este gobierno y los que vengan se den cuenta de que sus policías son aún más importantes que sus diputados y sus secretarios y seamos atendidos y respetados en nuestros derechos y prestaciones, así mismo exigiremos el pago de los retroactivos pendientes y que hasta la fecha no nos han dicho nada, de igual manera les informamos que estaremos trabajando bajo protesta todo el mes de Diciembre, no obstante nunca desatendiendo la seguridad de los chihuahuenses, que a nosotros si nos interesa y nos preocupa preservar la tranquilidad del estado.

Atte.

Policías con dignidad y profesionalidad del estado de Chihuahua.

(CES, SSPE, AEI, Policía Procesal, Vialidad, Servicios Periciales).