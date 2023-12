Amenazas de muerte susurradas al oído

¡Ah, pero qué gente tan desconsiderada! ¿Qué? ¿No sabrán que estoy aquí, partiéndome el lomo sobre este escritorio de mierda? Trabajando horas extras y realizando hazañas con los números y las cifras, que nadie, nadie, nunca, me va a agradecer que las haya yo hecho.

Las risas parecían volver a ratos, y no me dejaban concentrarme en los números.

Soy asistente de contador en una empresa que tiene oficinas en el centro, soltera, vivo sola, y no soy adicta al trabajo, pero aquella vez me tuve que quedar a fuerza.

Como a eso de las nueve y media de la noche, comencé a ponerme nerviosa porque escuché unas risas que me pareció que venían de la sala de juntas del piso donde estaba trabajando. Era ya muy tarde, y todos, con excepción de esta servidora y del guardia de seguridad, ya se habían ido hacía como dos horas. Yo me quedé esa noche, porque no me cuadraban unas cifras en el balance del mes, que tenía que ser entregado a la mañana siguiente.

Debe ser una fiesta muy divertida, pensé, y caí en la cuenta de que no se trataba de nada que estuviera ocurriendo en el edificio de enfrente, sino aquí, en la sala de juntas anexa a mi oficina. Qué raro, me dije, y decidí ir a ver qué clase de reunión había ahí, y por qué yo no me enteré de la fiesta...

¡Uta! Estaban las lámparas apagadas, la sala en total oscuridad y con las cortinas corridas.

Me fui, francamente aterrada, y temblaba de miedo, y el teléfono casi me mata cuando timbró. Era para el guardia, seguro, porque vi en el conmutador que tomó la llamada en la caseta.

Volvieron las voces, las risas, entonces sucedió aquello: en el baño de hombres, alguien jaló la cadena del agua, y se escuchó todo el sonido de cuando se vacía el depósito y se escurre la corriente en remolino por la taza.

Con miedo y todo, no iba a quedarme con la duda, y me armé de valor para meterme al baño de hombres, donde tuve que encender la luz para darme cuenta de que tampoco ahí había nadie.

En tres patadas concluí el balance de las cuentas del mes, y me fui encarrerada y sin haberle dicho nada al vigilante, de aquellos ruidos misteriosos.

A la salida del trabajo, cada tarde de los siguientes días estuve a punto de preguntar al guardia de noche, por si sabía algo. Pasaron unos diez días, y por fin me acerqué, y lo encaré:

“Oiga, ¿usted no escucha los ruidos en el piso de arriba?”.

Se me quedó mirando, preguntándose tal vez si me iba yo a burlar de él, pero algo de mi semblante le dijo que era yo sincera.

“Nunca le he dicho a nadie, pero en este edificio espantan. No nomás yo, sino todos los vigilantes que han trabajado aquí, han visto fantasmas, y como ellos, yo estoy a punto de largarme, como todos lo que estuvieron antes que yo”.

Me explicó que había sombras que se escurrían pegadas a las paredes, de formas diabólicas. Que había “fiestas” sin personas en la sala de juntas. Que le susurran al oído amenazas de muerte, y que al poco rato le habla una voz dulce para tratar de convencerlo de que nadie le va a hacer daño...

¿Creen que me volví a quedar a trabajar de noche? Lo que hago mejor, es no atrasarme ya nunca en mis balances mensuales.