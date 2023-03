Amor extraordinario

Hace ya muchos años que se viene contando entre el personal del Parque Independencia y el Zoológico de la ciudad de Culiacán, una increíble historia que ha pasado de boca en boca y que tiene la virtud de mantenerse en el interés de quienes la escuchan.

Hoy se le considera como una leyenda de aquella capital, aunque nadie la ha escrito todavía.

Dicen que había un conserje que era muy bueno con los animales, y a quien éstos lo trataban como si fuera uno de su especie. Aseguran viejos que dicen haber sido testigos, de que don Raymundo se podía meter entre los leones, sin mayor peligro. “Una vez que por accidente se cayó un rifle de dardos en la jaula de los leones, él fue el único que se ofreció para entrar, porque en ese momento no había luz y no se podían accionar las esclusas que separan las jaulas... Así que se metió don Ray, y tuvimos que poner una tranca detrás de él, pero el viejo no se acobardó y caminó directito a donde estaba el rifle y lo recuperó”. El león macho se le acercó rugiendo muy amenazador, y ya daban por segura la pérdida del conserje, cuando la bestia se le acercó y restregó cariñosamente su melena y su hombro contra el viejo, quien le acarició la cabeza como si se tratara de un minino casero.

Por aquellos días le nació un bebé a una de las monas, y los padres dejaban que se acercara el viejito, lo que era una conducta impensable en tales circunstancias. La hembra no dejaba a nadie que se aproximara, ni siquiera con comida, al recién nacido, por lo que la temeridad del conserje fue celebrada también como otra más de sus hazañas. A diario llevaba alimento a la monita “para que amamantara bien”, decía. Y ella lo abrazaba, en tanto que el hombre tomaba el monito en sus brazos y le decía que lo quería mucho, al tiempo que le cantaba canciones de cuna. Con él bromeaban los demás empleados del zoológico, diciendo al conserje que era el abuelito de aquel cachorro.

Pasó un tiempo y el mono ya había crecido, y sucedió que el viejo enfermó de alguno de esos males degenerativos que afectan a los ancianos, y así y todo, se las arreglaba para visitar algunas jaulas, entre ellas la de los monos. Su “niño” era el consentido, y él le llevaba fruta todos los días, por lo general plátanos o manzanas por las que pasaba el conserje al mercado.

Un día don Raymundo murió. El monito, que era todavía un niño, no quería comer. Estaba muy triste, y los cuidadores casi le daban el alimento por la fuerza. No hallaban cómo sacarlo de esa depresión.

Dicen que el monito lloraba por las noches, con aullidos lastimeros que encogían el corazón a los cuidadores y al velador. Una noche, el velador vio con la luz de luna, que la figura de un hombre se acercó a la jaula del monito y se introdujo a ella, quien sabe cómo. No intervino, porque él creía que era el conserje, ya que no estaba enterado de que éste había fallecido por haber sucedido el deceso en los días de su propias vacaciones. Escuchó que el hombre arrullaba al monito y que le hablaba cariñoso.

El velador le dejó hacer sin desconfianza alguna, y así sucedió igual durante varios días y semanas.

Pero un día tuvo necesidad de arreglar un asunto de día, y se esperó para encontrarse con el administrador. Mientras esperaba, bromeó con el nuevo conserje y le dijo: “¡Oye! ¿por qué no te llevas a tu casa al monito, ¡mira que venir tan noche y quedarte tantas horas!”

“¿Qué? No soy yo quien viene de noche, ha de ser alguno de los cuidadores”, dijo el otro. Sin embargo, nadie entre el personal reconoció haber ido a desvelarse para cuidar al cachorro.

“El conserje murió la semana pasada, ¿no lo sabías?”, le enteró el administrador. El velador comprendió que todas esas noches se las había visto con un fantasma.

Todavía hoy en día, cuando nace un nuevo monito en el zoológico de Culiacán, una sombra cariñosa lo visita en las noches para cuidarlo y para cantarle canciones de cuna, con la complacencia de la madre, que le deja hacer como si se tratara del propio padre del monito, o de su abuelo.