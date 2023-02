Amor y amistad sin barreras

El amor y la amistad son unos de los pilares más importantes para la sociedad, tal es el caso de Omir quien conoció a “su media naranja” a miles de kilómetros de ella en Bogotá Colombia; de Karla quien tiene casi 22 años de casada con su marido Rigoberto y de Karina quien pese a que su mejor amiga falleció, su amistad, cariño y lealtad siguen latentes como el primer día.

Hoy se celebra el famoso “Día de San Valentín”, una festividad de origen Católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.

Originado por la Iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana. La fiesta en sí, ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad.

“SER SIEMPRE LOS MEJORES AMIGOS, RESPETARNOS Y AMARNOS”

Karla Zarahi Bustillos Anaya y Rigoberto Marín Trejo cumplirán 22 años de casados el próximo 24 de febrero y su secreto a lo largo de todos estos años ha sido ser los mejores amigos, quererse tal y como son, pero además respetarse y amarse.

“Nosotros nos conocimos en el Tec II ahí tomábamos clases y bueno, ahí comenzó nuestra historia; ya estamos por cumplir 22 años y hemos sido muy felices al lado de nuestros dos hijos Rigoberto de 19 años y Santiago de 13”, expresó Karla.

Para ellos el matrimonio es una oportunidad que les ha brindado la vida y la sociedad para compartir su vida con alguien más.

“Para nosotros esto ha sido acompañarnos, apoyarnos, cuidarnos y sobre todo confiar en la otra persona, pero no de esa confianza ciega, sino de tener la certeza que te aman, de que te cuidan, de que están contigo por lo que eres y de que todo lo que hace tu pareja es por el bien de ambos”.

“Más allá de formar una familia como institución es vivir al lado de quien amas, de quien te ayuda y te impulsa a seguir adelante, la familia es un motivo para ser mejor persona, por nosotros, por nuestra pareja, por nuestros hijos”, externó Karla.

La base para esta relación, han sido el amor y el respeto, el luchar juntos en todo momento, el apoyarse en lo individual y en lo que como pareja han querido lograr.

“El amor y el respeto han sido la base de nuestro matrimonio, nos mantenemos enamorados, así como la vida cambia, cambia el amor, que en nuestro caso cada día es más sólido muy diferente al de hace 22 años, es un amor más maduro, más fuerte, más comprometido.

Luchamos juntos, de la mano, apoyándonos en lo individual y en lo que como pareja y familia queremos lograr, deseamos siempre contribuir con nuestra forma de vida a una mejor sociedad al educar a nuestros hijos en valores, inculcándoles siempre el respeto a la vida, a las demás personas, al medio ambiente, con el ejemplo por delante”.

Al cuestionarles qué es para ellos el matrimonio Karla y Rigoberto respondieron que esto no es una decisión que se toma a la ligera.

“Ya no se debe de ver como un requisito, como estatus social, como un deber. Es una forma de vida, donde el egoísmo no tiene lugar, se puede estar casado sin perder tu esencia, es construir, es evolucionar, pero juntos. Es muy bonita la vida en matrimonio cuando se está con la persona correcta, pero se debe trabajar para ser siempre esa persona.

Al casarse se deben de tomar muy en serio los votos independientemente de la ley o la religión por la que lo hagas, es aceptar a la persona como tú pareja, serle fiel en todos los aspectos, acompañarse en las buenas para disfrutar y en las no tan buenas para salir adelante, cuidarse en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, respetarse y aceptarse mientras el amor se mantenga, vivir para ser felices y ser felices para vivir”.

Como consejo, Karla y Rigoberto reiteraron la importancia de ser mejores amigos para mantenerse unidos. “Realmente nos caemos muy bien, nos aceptamos y nos queremos tal y como somos”.

UN AMOR DESDE BOGOTÁ HASTA CHIHUAHUA

Omir y Juan se conocieron en enero del año pasado cuando ella viajó a Bogotá, Colombia para vacacionar sin imaginarse que en aquél lugar encontraría a su “media naranja”.

“Yo sólo pasaría cinco días allá; pedí asilo con una chica de Bogotá a través de una aplicación, pero debido a que ella tenía otras cosas que atender casi no pudimos compartir tiempo así es que Juan, (mi novio) fue el que se encargó de llevarme de fiesta y a conocer lugares de allá”.

Esta joven de 24 años no pensó que Juan de 26 años sería un personaje importante en su vida.

“Él me cuenta que ya me había visto pasar en el centro y que le había parecido bonita; pero que jamás le pasó por la cabeza que yo era la mexicana que se quedaría en su casa. Cuando nos conocimos ambos nos gustamos, fue extraño, pero cuando convivimos nos llevamos muy bien aunque somos polos opuestos”, contó Omir entre risas.

Después de los días compartidos, ella continuó con su viaje a otras partes de Colombia, pero ellos seguían escribiéndose de manera constante.

“Me fui y seguimos en comunicación y para regresar a Chihuahua yo tenía que tomar mi avión en Bogotá; él fue por mí, me trató súper bonito, me despidió y me prometió que vendría a visitarme en junio”.

En un principio, ella no le creyó, aunque la comunicación continuó todos los días.

“Él y yo hacíamos videollamada todos los días y hablábamos por Whatsapp aunque fue difícil porque Juan y yo somos muy diferentes; a él casi no le gusta hablar todo el día y a mí sí, entonces adaptarme a eso no fue tan sencillo, pero después me di cuenta que me la pasaba muy bien hablando con él y cuando llegó junio, él vino a visitarme justo y como lo había prometido”.

Juan estuvo en Chihuahua por dos meses y aunque al inicio fue complicado, Omir y él se dieron cuenta de que en verdad se querían y querían estar juntos.

“Al principio estaba muy nerviosa pues él se quedaría en mi casa y yo no sabía cómo sería todo, pues al final de cuentas éramos desconocidos, sólo nos habíamos visto en persona unos días y eso me asustaba y a él también, pero al final todo salió bien”.

Actualmente Omir se encuentra en Bogotá desde diciembre del 2022 y ambos continúan planeando lo que seguirá.

“Obviamente nos gustaría seguir juntos, a lo mejor toquen otros meses a distancia, pero nuestros planes más a futuro son viajar por diferentes lados y ya más adelante irnos a vivir juntos a un lugar nuevo para los dos. Para así poder empezar desde cero, pero juntitos”, concluyó Omir.

‘TE AMARÉ POR SIEMPRE EN ESTA Y EN MIL VIDAS MÁS’

Karina perdió a su mejor amiga Nallely Álvarez Mata el 26 de abril del año pasado tras una intervención médica; su amistad en este plano terrenal duró seis años y según las palabras de Karina, su cariño y amor hacia ella siguen intactos.

“Nallely falleció por una intervención médica, su muerte fue muy inesperada para todos ya que ella siempre estuvo fuerte y tenía una salud buena. Al enterarme de que ella se me había ido fue un dolor muy grande para mí, jamás había sentido algo así, nunca había tenido una muerte de un ser tan cercano. Sentí mucha impotencia, mucho dolor y un vacío inmenso en mi corazón”, dijo Karina.

Para ella, el sobrellevar esto ha sido muy complicado pues todo le recuerda a ella.

“Es muy difícil, su ausencia aún me duele, me duele ir a lugares que frecuentaba con ella y recordar todo lo que hicimos... las risas que dejamos en cada lugar. El recordar la música que cantábamos y bailábamos juntas, no cabe duda que siempre la recordaré y de verdad daría lo que fuera por tenerla nuevamente conmigo, todos la extrañamos mucho y no sólo yo, sino también su familia y sus otros amigos”.

Al preguntarle qué le diría a Nallely, Karina agradeció por los seis años de amistad y dijo que llevará su sonrisa con ella por siempre.

“Para mí la amistad tiene un significado muy importante en la vida, ya que es la familia que nosotros mismos elegimos para cuidar, amar y ser incondicionales con esas personitas. Yo conocí a Nallely en la universidad, desde el primer día de clases nos hablamos y congeniamos tan bien; recuerdo muy bien que llegó muy tímida y me preguntó que si se ponía juntar conmigo y el decirle que sí, para mí ha sido una bendición. Jamás había encontrado a una personita que fuera tan parecida a mí y que me siguiera el paso en cada locura. Sin duda la recordaré siempre”.

“Nallely siempre fue una niña muy alegre, carismática, risueña y sobre todo con un corazón inmenso, le gustaba ayudar a los demás y era una excelente amiga. Le agradezco por enseñarme tanto, por ser mi compañera de vida y que aunque ya no esté en físico, siempre la llevaré en mi corazón porque dejó una huella en él. Su partida me dejó un aprendizaje y es que siempre hay que amar y disfrutar a las personas que amamos pues no sabemos cuándo será la última vez de tener la dicha de hacerlo”, finalizó Karina.