Analiza FGE con Pensiones e Ichisal alta de sus trabajadores

El Gobierno del Estado y la Fiscalía dará certeza laboral a sus trabajadores de forma gradual y en bloques y aunque aún no se estima el costo que esto conllevaría, se traduciría solo al tema de la seguridad social, por lo que ya se analiza con Pensiones Civiles del Estado y con el Ichisal, informó el Fiscal Roberto Fierro Duarte.

Detalló que los costos, en término de salario e impuestos no incrementaría prácticamente nada, debido a que eso ya está contemplado en la nómina, no así el tema de la seguridad social, cantidad que aún no está calculada.

Indicó que el mensaje a los trabajadores es que podrán contar con su seguridad laboral en un tiempo determinado, aunque reiteró que aún continúa el análisis del proceso a seguir para lograr brindar esa seguridad a los 2 mil 055 trabajadores eventuales de la dependencia.

Reiteró que hasta el momento desconocen el motivo por el que se les hizo contratos eventuales, pero que la Fiscalía y el Gobierno del Estado están conscientes del derecho de los trabajadores a contar con su seguridad social y demás prestaciones.

“El costo sería muy bajo, si es que hay algo adicional, más bien lo que tiene que haber es voluntad para poder modificar sus condiciones actuales”, dijo el Fiscal Genera.

Fierro Duarte expuso que además de la seguridad social, es importante que los trabajadores tengan la certeza de que no se les acabará el contrato que firmaron hace 6 o 12 meses, “menos estar preocupados por si le caíste mal al jefe o no hiciste lo que quería en el momento”.

Dejó claro que el objetivo es que la Fiscalía tenga un engranaje sólido en el trabajo que realiza y las condiciones laborales son importantes para lograr mejorar cosas concretas en beneficio de los trabajadores.

Señaló que se buscará dignificar al personal en todas sus áreas, pero también aclaró que se habrá de exigir mayor responsabilidad, trabajo y resultados.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, son casi 700 los trabajadores que se encuentran contratados de manera eventual.