Analiza INAH pintas en Palacio para removerlas

Juan Alanís/El Diario

Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), analiza la pintura utilizada en las pintas que los grupos feministas realizaron en Palacio de Gobierno durante la marcha del 8 de Marzo para evaluar las afectaciones que presenta el recinto y establecer un plan de restauración y minimizar las afectaciones a la cantera del inmueble.

El personal del INAH tomó muestras de cada una de las pintas realizadas en Palacio de Gobierno, para analizar los componentes de la pintura y ver qué daños genera en la cantera, para de esta manera desarrollar un plan de restauración efectiva.

Establece que, por el momento no se puede establecer un monto sobre el costo que tendría remover la pintura del edificio gubernamental y advierte que, existen pintas que datan desde el año pasado, las cuales generan una afectación mayor y el daño podría ser irreversible.

La experta en restauración indicó que los trabajos consisten en tomar muestras y analizarlas en laboratorios y con base en los resultados que se obtengan se podrá determinar que instrumentos se pueden utilizar para su remoción.

Las primeras pintas se realizaron durante la marcha del 8M del 2020 en dónde cientos de mujeres que apoyan el movimiento feminista plasmaron consignas en contra del Estado y acusaciones de violación en contra de diversas personas.

Luego de esto, el gobernador Javier Corral Jurado anunció, que las pintas no serían removidas hasta que, cada una de las instituciones del Estado hayan recogido y atendido los reclamos, lo cual no sucedió, pues a finales de ese año, se procedió a borrar estos mensajes, aunque no se pudieron remover en su totalidad.

En el presente año, con la marcha del 8M se fijó una mayor cantidad de pintas en el recinto gubernamental, la mayoría de estas con pintura en aerosol que contiene químicos dañinos para el material con el que está construido el inmueble y es por eso que se evalúa la situación.