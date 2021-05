Analizan IEE y Morena caso de candidato de Guachochi

Chihuahua. – Luego de que el candidato de Morena por la alcaldía de Guachochi, Pablo Moreno, denunciara actos de intimidación en su contra, es específico pintas en la cochera de su domicilio, el consejero de la Comisión de Seguridad del Instituto Estatal Electoral y la dirigencia de Morena en el Estado, informaron que analizan el proceder en este caso particular.

El consejero presidente de la Comisión de Seguridad del Instituto Estatal Electoral, Gerardo Macías, comentó que aún no tiene una solicitud formal de seguridad por parte del candidato o del equipo del candidato

“Nosotros no podemos accionar si no nos lo solicitan. El problema sería que no quisiera aplicar este protocolo, pero nosotros estaremos atentos a que en cuento lo soliciten podamos intervenir”, indicó el consejero.

Informó que a la fecha hay cuatro protocolos vigentes en el estado, 2 de candidatos a gubernatura y 2 a un par de ayuntamientos, y el protocolo de protección para el candidato de Guachochi, en un determinado momento, pudiera ser el quinto.

El dirigente de Morena a nivel estado, Martín Chaparro, llamó a la calma y a la cordura, y dijo que lo primero que se debería considerar, es la legitimidad de estas amenazas.

“Ya se está trazando una ruta, pero todavía no la definimos exactamente, pero ya se están tomando cartas en el asunto a partir de las amenazas que están surgiendo”, comentó Chaparro, quien dijo que no se modificará la dinámica de la campaña a partir de este suceso.

Ayer sábado amaneció una pinta en la cala del candidato que textual decía “ole bajas, o te bajamos”, hecho que generó alerta entre su familia y el equipo de campaña.