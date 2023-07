Analizan retirar 40 concesiones a camioneros

Chihuahua, Chih.- Al menos 40 concesiones del transporte público que pertenecen a concesionarios adheridos a Permisionarios Unidos de la CTM estarían en riesgo de cancelación por falta de uso, debido a que las rutas dejaron de ser redituables con la entrada en operaciones de la ruta troncal hace diez años, explicó Francisco Lozoya, representante de esta agrupación e indicó que, la baja utilidad obligó a los transportistas detener la circulación de sus camiones.

Así mismo, el representante de los concesionarios aseguró que las 220 unidades que tienen sus agremiados ya están debidamente equipadas con el sistema de geolocalización satelital (GPS) y gobierno del estado ya cuenta con la liga para que pueda monitorearlas en tiempo real.

Fue el pasado 5 de abril cuando sesionó el Consejo Consultivo de Transporte tanto en Chihuahua como Ciudad Juárez en dónde se acordó el incremento a la tarifa del transporte público y ahí mismo se establecieron una serie de compromisos por parte de los concesionarios para la modernización del sistema entre ellos tener su concesión debidamente trabajando, la renovación de los camiones, equiparlas con sistema GPS, además de la profesionalización de los operadores, el número de camiones necesarios para cada ruta y cumplir con los recorridos.

Para esto, los concesionarios obtuvieron un plazo de 90 días a partir de que fueron notificados para cumplir con estos compromisos, de lo contrario se iniciará un proceso para el retiro de la concesión, cabe señalar que las notificaciones iniciaron a partir del 20 de abril y a la fecha se tiene un avance del 90 por ciento.

Ante esto, Francisco Lozoya, informó que, están conscientes de que el estado procederá al retiro de concesiones y dijo estar de acuerdo cuando no se haya cumplido con lo estipulado, sin embargo, en el caso de las 40 concesiones que están en riesgo de perderse, afirmó que no es culpa del concesionario, debido a que estas dejaron de ser redituables y, por lo tanto, no se puede prestar el servicio.

Recordó que, con la construcción e inicio de operaciones de la ruta troncal en el 2013, obligó a la modificación de estas rutas, mismas que ya no llegan al centro de la ciudad y sus recorridos se recortaron de manera considerable y fue necesario retirar unidades al reducir la demanda de este sistema.

Explicó que, en casos como las rutas Infonavit y Ruta 100, habitualmente eran operadas con por lo menos 12 camiones y ahora únicamente se tienen 5 o 6 por lo que se buscará la manera de evitar que se les cancele, pues no se trata de una situación que fue provocada por el mismo gobierno del estado.

Ayer, en rueda de prensa celebrada en Ciudad Juárez, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informó que, 234 concesiones de aquella ciudad podrían ser canceladas por falta de uso y dijo que, en el supuesto de que no se alcance un cumplimiento aceptable en los compromisos realizados por los concesionarios, se podría dar marcha atrás al incremento tarifario.