Anarquía total en los tianguis

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Desde el inicio de la pandemia a venta ambulante en su modalidad de tianguis de colonia no se ha detenido.

El día de ayer el de la colonia Jardines de Oriente reunió a cientos de personas que en su mayoría no portaban cubrebocas, sin respetar la sana distancia o el uso demedidas santizantes.

Con el anuncio por parte de las autoridades de Salud estatal, así como del propio subsecretario de salud, Hugo López Gatell, de que estados del Norte como Chihuahua deberán regresar el semáforo naranja e implementar mayores medidas de prevención, los chihuahuenses siguen sin respetar las medidas de la pandemia que desde el próximo lunes afectarán la apertura de decenas de lugares que no cuentan apenas lograron más de dos semanas de regreso a actividades.

Decenas de personas que llegan incluso desde otras colonias montan sus carpas en las que venden de todo tipo de productos abarcando más de tres kilómetros de espacio en la avenida Equus, la arteria principal que atraviesa esta colonia, donde incluso se pudo ver hasta juegos mecánicos del tipo que se instalan en las ferias.

Asimismo, las familias acuden completas para dar la vuelta acompañados de sus hijos, y es evidente que la mayoría de ellos no utilizan cubrebocas; en los puestos no se ofrece gel antibacterial, lo que evidencia un clima de caos en el sitio en el que autoridades no han podido impedir que las personas lleven a cabo esta actividad incluso al inicio de la pandemia con semáforo rojo.

Ante ello, algunos comerciantes señalaron que es la necesidad de trabajar lo que los empuja a seguir saliendo, sin ser conscientes de que con ello ponen en riesgo a otras personas.