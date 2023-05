Angustioso llanto de un bebé

El llanto era sin duda el de un niño, el de un bebé, que lloraba porque tenía hambre, o frío, o calor, o porque deseaba la atención de su madre, tal vez por sed. Lloraba, y su llanto aumentaba, y llenaba de angustia a todos quienes lo escuchaban, ese día por la mañana, en la oficina.

“Pero, ¿no habrá quién atienda al niño, por favor?”, preguntó en voz alta una mujer, quien expresó con palabras lo que todos pensaban.

“Pero es que no hay ningún bebé”, afirmó Soledad, detrás del escritorio.

“¿Cómo que no hay ningún bebé? ¿y ese que llora?”, dijo a su vez Aurorita, con desconcierto.

Aurora hacía cola en la oficina del Registro Civil en Ocampo y Justiniani, pues había ido a sacar un acta de una hija suya, para inscribirla en secundaria. Hacía media hora, casi desde que entró al local, se empezó a escuchar al bebé, primero con un llantito entreverado con sollozos, al que siguió una serie de berridos que duró largos minutos, y hasta un acceso de tos tuvo.

Pero el bebé no existía, según la empleada que atendió a Aurora.

“Yo ya no aguanto -dijo Soledad-, esto me está quebrando los nervios, y es que ya buscamos todos, y no hay ningún bebé en ningún lado, ni adentro ni afuera... el guardia incluso hizo un recorrido en el local de comida de al lado, y en la casa de atrás, hasta entró a dos patios, y nos jura que no hay manera de que nos pudieran meter ese ruido, ni de que nos hubieran dejado una grabación”.

“¡Mah! Y entonces, ¿qué es?”

“Pues es un bebé, pero ha de ser un bebé fantasma”. La empleada, al principio, pensó que se trataba de un niño de esos que les traen a todas horas para registrarlos, porque este es un Registro Civil, pero cuando se acabó la primera fila de la mañana, el niño seguía llorando, y fue cuando los empleados iniciaron una primera búsqueda.

“Oiga, pero se escucha clarito, pobre, ha de ser un niño que murió porque nadie le hizo caso, pero qué es esto, hasta la flema se le escucha en la garganta, y oiga cómo le gorgorean los moquitos, y la baba en la boquita...”

Real en todos sus detalles, el bebé, sin embargo, no daba trazas de tener un cuerpo material, y la desazón del personal del Registro Civil y del público crecía conforme pasaban las horas y el llanto no cesaba, aunque se detenía por breves espacios de tiempo.

Una idea asaltó la imaginación de otra de las empleadas:

“¿Y si es un celular con tono de timbrado como de bebé?”

La idea agradó a todos como una explicación lógica, pero cuando se reunieron todos los presentes y entregaron su propio teléfono móvil al guardia para que revisara los tonos, hubo de todo: desde la Quinta de Beethoven, una quebradita, voces que urgían a contestar y los tonos clásicos de celular, etcétera, pero ninguno tenía a un bebé llorando en su repertorio.

“¿Entonces?”

Cada uno miró a los demás, y la expresión de desconcierto no los dejó nunca, y así trabajaron el resto del turno ese día, y cuando salieron y cerraron el inmueble, una parte de su alma se quedó adentro, con el llanto que no cesaba y con el bebé que lloraba ahora para que nadie lo escuchara.