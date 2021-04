Anhela Paola una bici para su cumpleaños

Chihuahua.- La asociación civil la Casa de los Panditas que brinda apoyo de comedor para infantes de bajos recursos, han solicitado a la comunidad el apoyo para poder festejar a niños que cumplen años de la colonia Punta Oriente, quienes se encuentran en una situación precaria, razón por la que han hecho actividades para hacerles sus fiestas individuales.

Dicho comedor comunitario está ubicado en Calle Punta El Petate No. 9921de la colonia Punta Oriente cumple 592 días de dar su servicio a más de 420 infantes menores de 12 años del sector, quienes no cuentan con ingresos suficientes ni para lo más básico, razón por la que con ayuda de ciudadanos, se ha podido continuar con esta labor altruista.

En este año, también se han dedicado a solicitar a la gente apoyo para realizar festejo al niño que cumpla años próximamente, por lo el mes pasado, algunos tuvieron sus pasteles, regalos y convivencia.

No obstante, también se han topado con falta de respuesta, como es el caso de la pequeña Paola, cuyo cumpleaños ya pasó y no se le pudo hacer su fiesta, a pesar de muchos mensajes de apoyo en redes sociales. Es por ello que piden mayor participación porque la mayoría de estos infantes no cuentan con recursos ni para un pequeño pastel.

Este comedor es muy modesto y fue abierto dentro de una casa pequeña al estilo Infonavit, por lo que no tiene gran capacidad para la cantidad de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que se revisa la posibilidad de abrir otros cuatro en esta colonia, así como poder llevar este modelo a otras zonas con alta marginación.

Generalmente es a la 1:00 de la tarde cuando se citan para darles alimento, los pequeños deben hacer fila, se les toma nombre y foto, así como dirección para saber las condiciones en las que se encuentra su familia, actividad siempre con la mejor actitud para darles un poco a quienes menos tienen.

Para quien desee aportar algo para los próximos cumpleañeros o donar cobijas, alimentos, muebles, o conocer más acerca de lo que realiza el Comedor de Los Panditas, pueden comunicarse al teléfono 614 268 4295 o enviar mensaje en la página de Facebook.