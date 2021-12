Anhelan regalos... y una familia

Silvestre Juárez/El Diario

Luego de perder a sus padres, cuatro pequeños se quedaron con su abuela; sin embargo, esta Navidad va a ser un poco difícil, pues han perdido oportunidades a causa de la pandemia.

Jesús Alonso, Isela Yamileth, Raúl Isaac y Armando Alexis viven con sus abuelos, y si bien la pérdida de sus padres fue un golpe muy fuerte para ellos a su temprana edad, aún tienen la esperanza de estar ellos cuatro juntos y en familia, no obstante la cena y los juguetes son algo que no cada año se pueden costear. “Ahorita va a estar difícil, a ver cómo le hacemos, porque ya los cuatro andan ya sin zapatos, y pues la cena tampoco no es fácil”, comentó la abuela.

Para los niños la Navidad es una fecha de esperanza, y si bien las circunstancias de su vida los llevaron a casi perder su inocencia desde muy pequeñitos, para la abuela es importante conservar las tradiciones y aún en estas fechas celebrar y recordar a quienes ya no están en la mesa con ellos.