Ante crisis, llama especialista a cuidarse de 'tiburones inmobiliarios'

Chihuahua, Chih.- Como resultado de las afectaciones a la economía, generado por la pandemia del Covid-19, empresas, comercios y familias enteras se han visto mermados y obligados a tratar de capitalizarse de alguna u otra forma, lo que es aprovechado por coyotes o también llamados “tiburones inmobiliarios”, señaló Jesús Ubaldo Casillas García, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Explicó que ante este problema muchos de ellos se ven en la necesidad de vender una propiedad, por ello se recomienda cuidarse de los “tiburones” que surgen en estas épocas y que ofrecen comprar a precios muy por debajo del mercado.

Recomendó primero acercarse con la institución financiadora (Banco, Infonavit, Fovissste, etc.) que está sufragando dicha propiedad para analizar las opciones de reestructuración ya que puede ser conveniente, siempre revisando la nueva tasa de interés que en los últimos meses han estado bajando.

El docente UACH dijo que antes de tomar una decisión apresurada se debe analizar los otros gastos y comisiones como son Comisión por Apertura, Seguro de Vida, Seguro de Desempleo, Seguro de Daños Robo e Incendio, etc.

Agregó que los Bienes Raíces han de mostrado ser una de las mejores opciones de inversión, teniendo en la mayoría de las ocasiones mayor rentabilidad que los instrumentos bancarios y además de plusvalía.

“La gente busca invertir en Bienes Raíces ya que es algo tangible y que le otorga certidumbre económica, y considerando también el beneficio de que los créditos Hipotecarios tienen las tasas de interés atractivas”, expresó.

Casillas García apuntó que en la actualidad, en caso de querer invertir en una casa habitación, “hoy es tiempo”; siempre y cuando se tenga un flujo seguro para pagar un crédito o si se puede tratar de adquirir la casa en compra de contado.

Advirtió que si el ingreso no es seguro porque la actividad es de riesgo en pandemia (restaurante, negocio, eventos, etc.), entonces lo mejor es no arriesgarse y disminuir gastos.

Externó que aún en este tiempo de pandemia, por necesidad de espacio, las familias buscan nuevas opciones de casas en venta y renta, ya que han tenido que adaptar sus hogares en escuela y oficina, lo que ha ocasionado que los precios de las propiedades “no se deprecien” frente a la alta demanda.