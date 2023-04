'Antenitas' al rescate de los niños

/ DIANA MARTÍNEZ y Erika Motta Fausto, psicológas y coordinadoras del programa

Chihuahua.- En el edificio de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), existe un área especial para niños y niñas de cero a cinco años quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia, (principalmente sexual y/o familiar).

En este sitio, los pequeños platican con “Antenitas”, un títere virtual originario de “Antenópolis” y quien a través de una pantalla, los menores de edad hablan sobre sus emociones y sentimientos.

El pasillo se llena de estrellas de colores y cielos azules desde antes de entrar a la sala en donde los niños podrán conversan con “Antenitas”. Ahí también hay juegos de mesas, figuras, colores y algunos otros juguetes; (la idea principal es que ellos se sientan cómodos desde un principio y puedan externar lo que les está ocurriendo).

-Hola, mi nombre es “Antenas” y soy de Antenópolis, ¿tú cómo te llamas?- esa es la frase con la que inicia el diálogo con este títere virtual; el cual hasta el momento, ha charlado con más de mil 800 niños.

Desde el inicio, los pequeños se sienten cómodos y la conversación fluye casi de forma inmediata. Esté títere, “es manejado” por Diana Martínez y Erika Motta Fausto, dos psicológas que se encuentran en otra zona y que ven todo lo que hacen los entrevistados.

“Nosotras tenemos el mejor trabajo del mundo; aquí se toman las declaraciones a los niños que hayan sido víctimas de algún delito o que sean testigos de algún delito. Por lo general nosotras trabajamos con violencia familiar, agresiones sexuales, feminicidios, incumplimiento en la pensión alimenticia y personas ausentes y/o extraviadas”, expresó Ivonne.

Aunque las entrevistas son principalmente por delitos que lleva la Fiscalía de la Mujer, ahí también se atienden a menores de edad que vienen de otros lugares.

“Hemos tenido colaboraciones con otras fiscalías; hemos atendido a niños de Namiquipa de Creel, de San Juanito, de Ojinaga, Parral, Delicias y hasta de Veracruz; pero también hemos recibido a víctimas directas e indirectas de la privación de la libertad y por homicidio”.

Las preguntas son realizadas por estas dos mujeres que son quienes se encargan de este sitio.

“El micrófono convierte nuestra voz en la de Antenas; lo que los niños ven en todo momento es a Antenas y nosotras estamos capacitadas para que los niños y las niñas rindan su declaración sin que se les vulnere sus derechos”.

Para los menores de edad es más fácil platicar con Antenitas en un mundo de niños, con un idioma para ellos y sin ninguna imposición.

“Él no es de este planeta, él no sabe muchas cosas; no sabe que son las partes privadas por ejemplo, entonces él puede preguntar a los niños que es eso y para qué sirve. Él no tiene mamá ni papá, entonces los pequeños se sienten más cómodos y estas entrevistas quedan videograbadas con previo consentimiento con la finalidad de fortalecer la investigación”, externó una de las especialistas.

El proyecto de Antenas, surge de una Asociación Civil constituida hace 15 años, que trabaja por la salud mental de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y este método se adoptó en Chihuahua y Juárez desde el 2018.

De acuerdo con este organismo, la ayuda psicológica es vista como un lujo, las personas se preocupan por alimentar y cobijar a los niños pero muy pocas veces se preocupan por su salud mental.

“Los niños guardan secretos que duelen, historias de abuso y maltrato, de enfermedad y de ansiedad que no se atreven a decirle a los adultos pero que, por más alimentados y cobijados que estén, no se borran de su alma. Es por eso, que en Antenas por los Niños A.C creamos el espacio para que cualquier niño pueda hablar de estos secretos y de esta manera, no los añeje en su alma y dejemos de generar adultos que sufren y hacen sufrir a los demás”, explica esta A.C., en su página oficial.

Antenas es una herramienta terapéutica que funciona a través de un dibujo animado interactivo controlado en tiempo real por expertos.

“Proyecto Antenas” se define de la siguiente manera: “Herramienta proyectiva y terapéutica a través de personajes animados por computación, manejado por terapeutas infantiles en tiempo real, monitoreado por un circuito cerrado de audio y video.”

Su propósito fundamental es llevar atención psicológica novedosa y efectiva a lugares estratégicos, proporcionar el método eficaz de apoyo emocional a los psicólogos que no se dan abasto en lugares como son los hospitales, los albergues, centros comunitarios, las escuelas, etcétera.

Uno de los más grandes beneficios con los que “Proyecto Antenas” es que facilita la intervención psicológica. La hace ágil, divertida y permite llevar a cabo intervenciones terapéuticas breves con resultados eficaces y en periodos de tiempo más cortos que las terapias convencionales. El personaje de Proyecto Antenas es un “Agente Emocional”.

Se trata de un títere “cibernético”, es decir un dibujo animado manejado en tiempo real para que pueda hablar, escuchar, ver e interactuar con los niños a través de una pantalla de televisión.

Consiste en un cuarto o un espacio, supervisado por un CCTV en el cual el infante establece comunicación con el personaje, con carácter virtual-interactivo, mientras que el experto en la sala de control manipula los movimientos del personaje, distorsionando la voz usando un dispositivo del distorcionador.

El personaje, creado como Agente Emocional, requiere ser manipulado por un psicólogo previamente certificado en el manejo de la herramienta. Es él quien le da vida y voz al personaje. “Proyecto Antenas” nació de la imaginación de su creadora Julia Borbolla, quien creó al personaje “Antenas” en 1994.

El diagnóstico de un gran número de niños por TDA impulsó el nacimiento del personaje que sin medicamento logra mejorar el rendimiento escolar en un colegio. La campaña fue cada vez más fuerte hasta que fue imposible desvalidar al personaje por lo que se “guardó” el proyecto por un tiempo.

En 2004, gracias a la creación de un software específico el personaje “Antenas” pudo moverse, hablar, reírse caminar y hasta brincar.

Antenas y sus amigos, vienen de Antenópolis, no pueden salir de la televisión porque los rayos solares los afectan, es por eso que se comunican con los niños a través de una pantalla.

“Antenitas” es terapeuta, y se estacionó en el consultorio del Grupo Julia Borbolla y otros lugares para ayudar emocionalmente a los niños.

Él prefiere hablar con los niños y eso genera una confidencialidad muy importante para ellos, ya que saben que nada va a salir del consultorio sin su autorización.

El rango de edad para ser amigo de Antenas es de tres a 10 años; aunque también conversa con algunos pequeños que tienen algún tipo de discapacidad.

Derivado de esto, la Fiscalía Especializada de la Mujer ha llevado a cabo algunas audiencias en este sitio; lo cual ha permitido que los ministerios públicos y los mismos jueces vean los comportamientos de cada uno de los infantes.

“Antenitas”, se ha convertido en el confidente y amigo de muchos pequeños e incluso, algunos de ellos regresan para llevarles burritos, dibujos, calcomanías.

“Ellos se sienten muy acogidos, le avientan besos y abrazos a su nuevo amigo. Los niños se enteran de muchas cosas y Antenas hace visible todas esas cosas. A ellos también les damos insignias para que se sientan especiales”.

Esta dinámica ha ayudado a miles de niños y niñas, pero no sólo sino que además esto ha permitido tener una investigación más consolidada.