Anticipa Bonilla reorganización administrativa en el Municipio

El Diario

Chihuahua, Chih.- El alcalde electo Marco Bonilla detalló que se planea realizar distintos cambios administrativos dentro del Municipio durante la cuarta reunión de equipos de transición de la alcaldía que se llevó a cabo este mediodía. Anticipó que habrá algunos movimientos en distintas áreas para dar mayor eficiencia a las mismas.

Asimismo enfatizó que actualmente no se tiene contemplado el recorte de personal, pero dijo que los funcionarios deberán reinventarse y dar un plus para alcanzar las expectativas ciudadanas del proyecto que encabeza.

“Los cambios obedecen a una reorganización administrativa que permita tener mayor eficiencia en la atención de distintos asuntos, es decir algunas áreas de la administración municipal encuadrarlas en algunas otras direcciones. Por ejemplo, la coordinación de Participación Ciudadana que hoy está alojada en la Secretaría del Ayuntamiento, desde mi perspectiva debería ser un área de la subdirección de Participación Ciudadana, que ocupa la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. O por ejemplo, el área de asuntos internos debería estar alojada en el Órgano Interno de Control que investiga responsabilidad administrativas de los servidores públicos”, comentó.

Esto, dijo, como parte del análisis documental que ha llevado a cabo junto a su equipo, con lo que buscan simplemente dar mayor eficiencia al gobierno municipal. Con ello y aunado a la revisión presupuestal elaborarán la próxima semana un cronograma de los primeros cien días de gobierno.

En este sentido no contemplan aún recortes o despidos de funcionarios públicos a quienes sin embargo conminó a trabajar en este nuevo proyecto, innovar y reinventarse.

“Por lo pronto no contemplamos despidos, de ningún servidor público del gobierno municipal en Chihuahua, hay gente muy valiosa dentro de la misma. Entraremos y platicaremos con ellos de la visión de la próxima administración, no es la misma que la administración que concluye por lo que todos los funcionarios estamos obligados a innovar, y hacer mejor nuestra función, dar un plus, algo más, no acomodarnos sino reinventarnos como personas y funcionarios para cumplir las enormes expectativas que tienen los ciudadanos. Así que quien se adecué a ese cambio tendrá un lugar en la administración municipal”.

En torno a las designaciones de su gabinete, señaló que aún no hay ningún nombramiento oficial, sino solo quienes encabezan las mesas de transición, con lo que será al acercarse más la fecha, alrededor del 20 de agosto, cuando puedan definirse algunos de los nombramientos.