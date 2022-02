Anticipan más incremento al precio de la gasolina Magna

Chihuahua, Chih.- Aunque el Gobierno Federal dejará de cobrar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina tipo Regular y sólo 0.76 centavos en la Premium del 12 al 18 de febrero, el consumidor final no percibe ese estímulo fiscal, porque los precios del combustible no bajan en sí, se evita que suba en mayor proporción, pero, aun así, siguen altos.

Lo anterior lo señaló ayer el presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, quien planteó que el precio de la gasolina de la Magna anda en poco más de 21.00 pesos la Premium y superior a $23.00 la Premium, y no se ha incrementado más porque el gobierno ha dejado de cobrar el Impuesto.

Dijo que el Gobierno Federal puede apoyar al consumidor con este estímulo fiscal porque el precio del barril de la mezcla mexicana ronda en los 83 dólares cuando estaba presupuestado en 50, pero si cobrara el IEPS como estaba presupuestado el litro de gasolina Magna rondaría ya los 25 o 26 pesos no como está ahora entre 20 y 21 pesos.

Sin embargo, precisó que estímulo fiscal llegó al tope, al menos en la Magna, por lo que, si aumenta el precio internacional, las autoridades ya no podrán hacer nada para evitarlo en México y lo que se puede esperar es que su valor suba mucho más.

Como se sabe, a partir del 12 al 18 de enero la Secretaría de Hacienda hará efectivo un apoyo fiscal a los usuarios de la gasolina del 100 por ciento en el cobro del IESP en el litro de gasolina Magna, del 83.49 en la Premium y del 89.63 en el Diésel.

Por tal motivo, los consumidores no pagaran nada de IESP al adquirir gasolina Magna, en la Premium se les cobrará 0.77 centavos por litro y 0.62 centavos en el Diésel. El gobierno federal dejará de recaudar 5.49 pesos por litro de Magna, unos 3.87 pesos en la Premium y 5.41 por cada litro de Diésel, durante la presente semana.

Juan de Dios Loya, presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral, dijo que aún y con el ajuste al IESP no se tiene expectativa de que las estaciones de servicio vendan más combustible, ya que de cualquier forma los precios siguen aumentando.

El hecho de que el gobierno deje de cobrar el IEPS lo hace para evitar mayor incremento, pero la realidad es que el combustible sigue manteniendo un precio alto.

De hecho, durante la presenta administración federal se habría ajustado en promedio alrededor de dos pesos el litro de gasolina, alrededor de un 10.5 por ciento, y no ha aumentado más porque el gobierno está dejando de cobrar el impuesto. Juan de Dios Loya advirtió que hay que ver que con ello se está dejando un faltante, un boquete en las finanzas públicas, ya que el IEPS está proyectado para el presente año en más de 300 mil millones de pesos y si se continua con esa tendencia de no cobrar o hacerlo en menos cantidad no se cumplirá con la proyección.

Agregó que ya desde el año pasado se quedó con un faltante ya que se recaudó unos 230 mil, dejaron sin cobrar unos 70 a 80 mil millones de pesos.

Indicó que también es necesario tomar en cuenta que el gobierno federal presupuesto un ingreso de la venta del barril de la mezcla mexicana de petróleo en 50 dólares y ahora está en unos 83 por lo que se trae un margen adicional, pero no es lo mismo, ya que eso lo vende Pemex y no es un ingreso directo a las arcas federales. El presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral reiteró que los estímulos fiscales no se reflejan mucho en los precios de los combustibles, ya que en realidad no baja el precio de la gasolina, sino que ayuda a no aumentarlo en mayor proporción.