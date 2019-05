Antorchistas toman caseta de Jiménez en apoyo a simpatizantes de Hidalgo

Chihuahua.- En la caseta de peaje de Jiménez, Chihuahua un grupo de colonos y campesinos se manifestó en apoyo de los antorchistas del estado de Hidalgo, quienes se encuentran en plantón desde hace más de un mes en Pachuca, la capital, quienes denuncian represión del gobernador de dicha entidad.



Los antorchistas de Jiménez repartieron volantes a los automovilistas, en los que argumentan de manera breve, por qué están apoyando a sus compañeros, mencionan que se trata de humildes campesinos y colonos de todas las regiones de Hidalgo, en lucha por recibir atención a sus legítimas peticiones ante el gobierno del estado, en materia de obras y servicios públicos que la administración de Omar Fayad Meneses le queda debiendo al pueblo.



Tanto en el volante como en las pancartas campesinos condenaron la política represiva del gobernador Omar Fayad para con los hidalguenses en plantón. El plantón en Pachuca, frente al Palacio de Gobierno, se instaló desde el pasado 10 de abril, en vista de que no sólo nadie recibe a los antorchistas para atenderlos y resolver sus demandas, sino que desde la misma madrugada en que se plantaron, y en todas las carreteas de acceso a la capital, patrulleros de la Policía Estatal impidieron el paso de cuando menos 500 unidades que transportaban a los antorchistas que se dirigían a realizar su manifestación.



Además, los policías con sus bloqueos carreteros, provocaron que uno de los camiones que trasladaban campesinos, se precipitara a un barranco y que se lesionaran decenas de personas y que a la postre falleciera un campesino que quedó herido en ese hecho lamentable.



Y debido a que no se ha hecho caso a las denuncias por represión e incumplimientos del gobernador de Hidalgo, este martes 14 de mayo, un contingente de antorchismo hidalguense llegó a la Cámara de Senadores. Denunciar que en Hidalgo, por culpa de Omar Fayad, hay 1 millón y medio de hidalguenses pobres (el 52.8% de la población).



Por todo ello, el Movimiento Antorchista nacional ya inició una campaña nacional de denuncia contra el gobernador que reprime y no cumple, y es en el marco de esa campaña, como los antorchistas de Chihuahua también se unen a la exigencia de sus compañeros de Hidalgo.