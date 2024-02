Anuncia el PRI regreso de 80 seccionales que operaban para Morena

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.– La Secretaria General del PRI Estatal, Kenia Durán, informó del regreso de 80 líderes seccionales del municipio, que en las últimas dos elecciones apoyaron a Morena, a las filas del Revolucionario Institucional, situación que a su vez minimizó el coordinador de la fracción de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

“Todo esto por las gestiones que hemos hecho a través de la regidora y los diputados del PRI, para que podamos tener ese acercamiento que tanto nos caracteriza al PRI, y que se vean las banderas del PRI en cada una de las colonias donde hagamos recorridos permanentes, y ese trabajo en tierra nos ha llevado a tener nuevos liderazgos”, declaró Durán Valdez.

Durán detalló que en total renovaron 125 presidencias seccionales nuevas para consolidar la estructura del PRI en Chihuahua, además del regreso de los 80 liderazgos cuya presunta pertenencia a Morena descalificó el morenista Estrada Sotelo.

En total, contabilizan 684 secciones alrededor del estado y en Chihuahua capital han puesto especial atención a los esfuerzos para completar seccionales en el Distrito 8 federal cuya diputación buscará Alejandro Domínguez, presidente estatal del partido.

Rosy Carmona, Presidenta del PRI Municipal mencionó que el objetivo en contar con presidentes y presidentas seccionales en cada una de las secciones y destacó el regreso de las seccionales que operaron para Morena y aliados durante las elecciones de 2018 y 2021.

Por su parte, el diputado de Morena pidió que revisen el padrón de militantes para comprobar que las seccionales priistas no están en las listas del partido.

“No sé quiénes sean, lo digo con respeto, no las conozco; no sé si realmente participaban o no o si estaban afiliadas a Morena, pero es muy fácil saberlo porque hay una ligar en el propio instituto electoral”, declaró el morenista, quien dijo dudar sin la supuesta desbandada se trata sólo de una presunción del PRI.