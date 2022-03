Anuncia Javier Garfio denuncias penales contra ex servidores públicos

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El abogado Héctor Villasana defensor del ex alcalde Javier Garfio declaró que en breve interpondran denuncias penales en contra de los ex servidores públicos y ministerios públicos de la FGE que fabricaron declaraciones en el gobierno de Javier Corral.

No podía más, no me arrepiento de haber aceptado la culpabilidad, no hubiera aguantado cinco años ahí en prisión. Mi salud se había dañado, soy un hombre de sentimientos y creo que sigo siendo amigo de César Duarte, espero que la ciudadanía comprenda mi situación, dijo Javier Garfio.

Sobre el Juez de Control Octavio Rodríguez Gaytan quién se prestó a girar la orden de aprehensión y vincularlo a proceso dijo "fue un verdugo, un hombre ingrato, no le deseo mal a nadie pero allá lo tendrá en su conciencia", expresó Garfio.