Anuncia Maru cambios en su Gabinete

La gobernadora del Estado, Maru Campos, adelantó que tiene previsto efectuar varios cambios en la estructura estatal una vez que pasen los festejos de esta semana con motivo del Día de la Independencia. Expuso que por ahora no se tiene definido si será necesario efectuar un cambio en el Instituto Chihuahuense de la Mujer, pero adelantó que no se prevé que llegue Teresa Ortuño al cargo, ya que el esposo de la exdirectora del Cobach no está de acuerdo con acciones que se han emprendido en esta administración.

La mandataria no precisó en cuales áreas tiene contemplado hacer los cambios, pero indicó que los anunciará en un solo evento. La posibilidad de que sea realizado un relevo en el Ichimu se debe a la especulación de que la diputada Georgia Bujanda dejaría su posición en el Congreso Estatal para aceptar un cargo en la Rectoría de la Uach, lo que motivaría a que Margarita Blackaller deje el cargo para suplir a Bujanda.

Uno de los nombramientos pendientes es el de director general del Cobach, el cual quedó vacante con la salida de Gabriel Licón hace más de un mes.

Una de las candidatas a regresar al gabinete estatal era Teresa Ortuño, quien ya ha sido directora general del Cobach, pero según la mandataria, no se tiene contemplado que ocurra, principalmente por motivos personales de Ortuño, quien habría solicitado al iniciar la administración seguir en el cargo frente al Colegio de Bachilleres.

