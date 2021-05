Anuncia MQ inclusión de líderes del Panal a su campaña

El equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por la Coalición Junta Haremos Historia, Marco Adán Quezada Martínez, informó que líderes del Partido Nueva Alianza y que representan a más de 240 colonias de esta capital, se integraron a su propuesta.

Durante su intervención la maestra Socorro Hernández, en su calidad de Coordinadora de Vinculación Estatal del PANAL, afirmó que son estos momentos cuando se tiene la oportunidad de elegir a un gobernante que porta la avalada experiencia para realizar un ejercicio social de esta naturaleza.

Por su parte el candidato de la coalición “Juntos haremos historia por Chihuahua”, Marco Quezada, indicó que juntos integraran un equipo que lo harán llegar a la presidencia municipal y luego trabajar de la mano por el bienestar de las personas que integran las diversas colonias que ellos representan.

“Yo les digo a los presentes, no puedo defraudar a mis amigos y con ustedes tengo el compromiso de cumplir, ustedes me tienden la mano y yo debo de responder con gratitud por eso les digo, que luego de tomar protesta, ya como alcalde de la ciudad, me comprometo a que una de las primeras tareas será volverme a juntar con ustedes para retomar los acuerdos y ejercer las acciones pertinentes”, aseguró Quezada Martínez.