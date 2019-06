Anuncia personal de la Fiscalía paro laboral el lunes

Chihuahua.- Una carta que advierte de un paro de labores el próximo lunes, por parte de policías ministeriales, peritos y demás integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), circuló ayer en redes sociales.

Lo anterior, a raíz de que en el pago de la quincena que se depositó este viernes, no les apareció el incremento retroactivo prometido por la administración pública estatal. “Ya basta que a los empleados de la Fiscalía nos traten denigrantemente y menosprecien nuestro trabajo. Todos los días arriesgamos nuestras vidas, ministerios públicos, policías investigadores y estatales, haciendo un esfuerzo para lograr un estado más seguro”, escribieron.

Y agregaron los inconformes: “no es nuestra culpa que nuestros mandos actuales estén con las manos hasta la madre de marranas por intereses propios y no por velar por la seguridad de los chihuahuenses".

"Señor Gobernador Javier Corral, cumpla con su promesa, los que votaron por usted confiaron que las cosas cambiarían y ya vemos que salieron peor los remedios que los males. ¿Qué ha hecho con tanto préstamo?, ¿Pagar?, ¿Qué ha pagado?, si los hospitales ni medicina ni material tienen y los baños de cualquier edificio público estatal ni papel hay. Es increíble que su verborrea se volviera cantos de sirena, ah!!! pero no sea usted porque cuando le viene en gana se aumenta el salario".

Además comentaron que a los empleados de la Fiscalía les exigen llevar la camisa bien puesta, turnos desgastantes de hasta 12 horas o más, que compren uniformes y carguen gasolina a las unidades con su sueldo, "Tenga un poco de vergüenza señor Gobernador. Ya se volvió como Cesar Duarte cuando se negaba a darnos nuestro aumento".

Ah!, pero no lleguemos cinco minutos tarde al trabajo porque nos descuentan la mitad del cheque y cuando exigimos una explicación nos amenazan y nos ofenden, dándonos explicaciones estúpidas. Usted nada más quiere hacerse el sordo y ciego y no atender las necesidades de los empleados del estado, en particular de la fiscalía, nos prometió hasta créditos con Infonavit y seguimos esperando su promesa. Nos descuentan de un fondo de ahorro para Pensiones que ni derecho tenemos a atención médica en dicho servicio y se hacen los occisos para devolverle su dinero a nuestros compañeros que corren o renuncian, porque según ustedes “se lo llevo Duarte”. Ya basta Señor gobernador de tantas mentiras y tantos pretextos para darnos lo que nos corresponde. La carta culmina invitando el próximo lunes a un paro de labores general en toda la entidad, por parte de los ministerios públicos y policías, custodios y demás servidores públicos. Descarta Corral el paro El gobernador del Estado Javier Corral, descartó que haya inconformidad entre los elementos de la Fiscalía General del Estado por las condiciones de trabajo y sueldo que tienen. “Son cosas que se difunden desde el anonimato, no hay nada real, nada cierto, no hemos identificado un solo nombre, entonces sobre anonimatos, rumores y todo eso, son más bien campañas de golpeteo contra la Fiscalía, son formas de tratar de distraer el trabajo de la Fiscalía”, declaró. Mencionó que se han tomado acciones en su administración para que los agentes tengan lo que se requiere para su labor, tanto los policías estatales, investigadores, peritos y ministerios públicos. “En términos de crear fondo para la vivienda, aumentar el seguro de gastos médicos, con un gran esfuerzo hicimos una homologación de muchos sueldos base en la Fiscalía. Tenían varios sexenios sin ser revalorizados los salarios del personal sustantivo", expuso.