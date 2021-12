Anuncian 2 días más de vacunación por amplia respuesta

Cortesía

Debido a la importante respuesta de la población de 60 años y más, se decidió extender hasta el sábado 18 de diciembre la jornada de vacunación de la tercera dosis como refuerzo en la ciudad de Chihuahua, anunció el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera.

De esta manera, resaltó el delegado, las personas que tienen el temor de no alcanzar o que no pudieron obtener la tercera dosis debido a que no fueron el día o la hora que le correspondía pueden recibir el biológico el viernes o el sábado.

El delegado federal agradeció especialmente la respuesta de la población ya que significa que están dispuestos a cuidar su salud y la de los demás.

Los nuevos horarios quedarían de la siguiente manera:

• 15 de diciembre: M de 9 a 11 am, N de 11 am a 1 pm, O de 13 a 3 pm.

• 16 de diciembre: P de 9 a 11 am, Q de 11 am a 13, R de 1 a 3 pm.

• 17 de diciembre: S de 9 a 11 am, T de 11 am a 1 pm, U de 1 a 3 pm

• 18 de diciembre: V de 9 a 11 am, W-X de 11 am a 1 pm, Y-Z de 1 a 3 pm.

Los puntos de vacunación de acceso peatonal en el Centro de Convenciones y Estadio de Beisbol (Deportiva Sur), así como el de acceso vehicular, el Campus nuevo de la UACh permanecerán abiertos hasta el día sábado en los mismos horarios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los requisitos que deben presentar son: comprobante de la segunda dosis, tener por lo menos seis meses de haberla recibido, el registro de mivacuna.salud.gob.mx, además de comprobar que son residentes de este municipio.