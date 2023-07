Anuncian a nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la UACh

Tras seis meses de audiciones, la Orquesta Sinfónica de la UACh cuenta hoy con un nuevo director, así lo informó el rector Luis Alfonso Rivera Campos anunció hoy en conferencia de prensa.

Reconocido como uno de los jóvenes directores y compositores mexicanos más destacado por su versatilidad en la dirección de orquestas y bandas sinfónicas, David Pérez Olmedo fue elegido para dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Con una amplia trayectoria, David Pérez Olmedo es reconocido también por la dirección de agrupaciones de música de cámara y ensambles de música contemporánea.

Ha dirigido la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Jalisco, Orquesta Sinfónica de Extremadura (España), Xalapa, Aguascalientes, Puebla, Morelia, Fuerzas Armadas Mexicanas, Mexicana de las Artes, BUAP, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Washburn en Topeka, Carroll en Wisconsin, Orquesta Conductor´s Retreat at Medomak en Maine, Orquesta Sinfónica y Ensamble de Percusiones del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Orquesta de Cámara de Xalapa, Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, Orquesta Escuela Carlos Chávez, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada de México, Banda Nacional de Conciertos de Cuba, Banda Sinfónica CECAMBA, Banda Sinfónica de la Policía Federal, Banda Sinfónica de Guanajuato, Ensamble de Música Contemporánea de Educación Musical de Puebla, Dartmouth College Wind Ensemble entre otras.

Ha dirigido a solistas de talla internacional tales como Jeffrey Biegel, Román Revueltas, Jesús Morales, Otto Sauter, Efrain Oscher y Domenico Nordio.

Ha sido director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Capacitación de Música de Bandas CECAMBA, de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla y del Festival Internacional de Música de Cámara en Puebla desde el 2012 y director artístico adjunto del celebrado en Aguascalientes de 2013 a 2015.

Ha tomado clases y cursos de dirección orquestal con Fernando Ávila, Lanfranco Marcelletti, Alvaro Albiach, Andres Salado, Alfredo Ibarra, Enrique Arturo Diemecke, Kenneth Kiesler, Kenneth Jean, Thomas Crockell, Cliff Colnot, Jorge Ledezma, Michael Jinbo, Francisco Savín, Enrique Batiz, Fernando Lozano, Enrique Barrios y de dirección coral con Masahiko Shimizu.

Participa en el Youth in Music Festival Chicago 2011, en donde toma conferencias y clases maestras con Ricardo Mutti, Yo-yo-ma, Cliff Colnot, Chicago Symphony Orchestra (CSO) y the Civic Orchestra of Chicago.

En el año 2012, participa en el campamento de Dirección Orquestal “Conductor´s Retreat at Medomak” en Washington Maine, bajo la tutela de Kenneth Kiesler.

Es egresado de la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como compositor bajo la tutela del Dr. Gonzalo Macías Andere.

Ha tomado cursos en esta disciplina con Ignacio Baca Lobera, Juan trigos, José Luis Hurtado y Arturo Márquez.

Ha compuesto música para diversos ensambles y encargos entre los que destacan la música para la obra de teatro “Zorros Chinos” de Emilio Carballido siendo esta la obra inaugural de la Compañia de Teatro del Complejo Cultural de la BUAP.

Fue Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las artes (FONCA) como compositor en el Programa Jóvenes Creadores 2015.

Su música se ha interpretado en México, Alemania, Italia, España y en EUA.

Fue Becario por 3 años consecutivos del Programa para Jóvenes Directores de Orquesta del Sistema Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) donde es invitado como Director a la 18º y 19º gira Nacional de la OSIM (Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México), teniendo conciertos por el Norte y Centro de la República Mexicana, a la gira del sureste 2012 representativa a las celebraciones del año Maya con la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, con quien hace el estreno mundial de su obra orquestal “Suite Trochilibrí”.

En 2014 gana el concurso Nuevos Talentos en Dirección convocado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa y en 2017 es finalista del Premio Nacional de la Juventud. A sido ganador de las becas jóvenes creadores y creadores escénicos del FONCA. Ha sido invitado como jurado y director huésped al Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara en reiteradas ocasiones.

Javier Venegas, director de Bellas Artes expresó que la experiencia de las audiciones fue muy importante y reconoció al rector por su apoyo.