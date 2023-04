Anuncian cierres carreteros por Rally Chihuahua Express

La Secretaría de Turismo anunció el cierre de carreteras del 27 al 29 de abril, para dar lugar a la celebración a la XVI edición del Rally Chihuahua Express.

Las rutas a cerrar serán: Chihuahua - Namiquipa - Madera, el día 27 de abril, de 7:00 am a 5:30 pm, mientras que la ruta Chihuahua - Divisadero - Chihuahua estará cerrada el día 28 de abril, de 6:30 am a 7:00 pm. Por último, el día 29 de abril tocará la ruta Chihuahua - Ojinaga - Chihuahua, en un horario de 7:00 am a 3:30 pm.

Autoridades agradecen la comprensión de la ciudadanía.