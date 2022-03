Anuncian foros contra la violencia vial en el estado

Chihuahua.- A partir del 5 de abril se realizarán foros en las diferentes ciudades del estado para abordar el tema de la movilidad con el fin de hacer las ciudades más amables, dado que Juárez es la ciudad más violenta contra peatones y ciclistas, además de que Chihuahua y Cuauhtémoc ,se encuentran en el top 30 nacional de automovilistas más agresivos.

Los foros comenzarán el 5 de abril en Chihuahua y contarán con la participación de Alejandra Leal, legisladora que encabeza la promoción de la Ley General de Movilidad en la Cámara de Diputados, así como de Roxana Montealegre, directora de movilidad de Sedatu.

La logística y los eventos son organizados por el diputado estatal Benjamín Carrera Chávez y se llevarán a Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Casas Grandes y otras regiones que así lo requieran, con miras a generalizar políticas públicas amables. Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa y mortal para ciclistas y peatones, según el Informe nacional Sobre la Situación de la Seguridad Vial en México que compara los indicadores de 30 ciudades en el país, pero Chihuahua y Cuauhtémoc presenta un alto índice en la muerte de ciclistas.

“Queremos escuchar todas las voces, porque partimos del hecho de que hay que recuperar la ciudad, pero tenemos que recuperarla para todos, y lo vamos a hacer desde el Congreso del Estado para que los diputados se den cuenta de la situación de la movilidad”, externo. Carrera Chávez enfatizó que el foro se encuentra abierto para todos los interesados en participar y que en la actualidad hay tres propuestas de ley para mejorar las condiciones de movilidad, una de Movimiento Ciudadano de la diputada América García, otra del PAN del diputado Ismael Pérez Pavía y la del morenista Benjamín Carrera.

Tres ciudades de Chihuahua están en el top 30 de las ciudades más mortales para peatones y ciclistas, Juárez ocupa el lugar número uno, Chihuahua el 15 y Cuauhtémoc la número 20 no de las ciudades más peligrosas, sino mortales, para peatones y ciclistas, sobre todo porque no hemos entendido que las ciudades no son para los carros, debemos de quitar la dictadura del carro y pensar que las ciudades son para las personas, para la gente”, concluyó.