Anuncian megamarcha contra libros de texto

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El Colectivo para la Educación e Infancia, que reúne a más de 70 asociaciones de padres de familia y de la sociedad civil, instancias religiosas, educativas y organismos empresariales, alzó la voz para exponer la amenaza que advierten en los nuevos libros de texto gratuitos, y convocó a una concentración el próximo 9 de septiembre en defensa de la calidad educativa.

En conferencia de prensa, representantes del Colectivo sostuvieron que son ciudadanos que buscan que los niños y adolescentes tengan oportunidad de acceder a planes y contenidos educativos que les brinden una educación adecuada a sus necesidades, y a los retos que enfrentarán en el futuro.

El presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, dijo que las más de 70 organizaciones en el ámbito estatal comparten la preocupación por los nuevos libros de texto gratuitos, “que es la parte más visible de la problemática, de la amenaza que se enfrenta, pues hay también serios cuestionamientos sobre el modelo educativo que se pretende implementar”, dijo.

Manifestó que países que han realizado cambios radicales en sus modelos educativos lo han hecho en un lapso mínimo de siete años y en este caso se pretende hacer un cambio radical en el modelo educativo de un ciclo escolar a otro.

Un ejemplo sobre la irresponsable improvisación, dijo, se observó en el tema de salud, pues se quiso cambiar el sistema y se dejó a 50 millones de mexicanos sin servicios públicos de salud, “ahora se quiere destruir la educación”, lamentó.

Esto, mencionó, no se puede permitir porque está en juego el futuro de los niños. Aclaró que no se trata de una posición política ni un tema electoral, pues la educación puede ser una enorme herramienta para generar desarrollo, pero también puede ser utilizada para que acceda el autoritarismo y que se demerite la democracia en el país.

“Es una gran amenaza la que tenemos enfrente, pero afortunadamente la sociedad civil en este ejemplo de pluralidad coincide en la defensa que se hace para evitar un desastre en la educación del país”, destacó.

Indicó que se han encontrado en los nuevos libros de textos gratuitos no sólo errores ortográficos, conceptuales e históricos, sino un claro adoctrinamiento político.

Convocó a los padres de familia a que se involucren, analicen los contenidos de los nuevos libros de texto y formen su propio criterio, para ello, en la página www.libroslibres.mx se empezarán a subir los contenidos de los libros. Ruth Sánchez, coordinadora de Iniciativa Ciudadana en el estado, expuso que la Constitución establece en el artículo Tercero que la educación en México debe buscar la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los planes y programas de estudio deberán contener los conocimientos de la ciencia, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología, la innovación, además de ser de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante.

En contraste, indicó, la educación que propone la nueva escuela mexicana

- Manifestación será el próximo 9 de septiembre

en sus libros de texto es deficiente, carente de pedagogía correcta para que los niños aprendan a leer y escribir, carente de secuencia, lo que impide el aprendizaje progresivo o el andamiaje en cada asignatura y la transversalidad con las demás materias, además de ser escasos los materiales pedagógicos.

Expuso que los libros de texto, lejos de enfocarse a enseñar ciencia y tecnología y con ello combatir la ignorancia y fanatismo, dedican páginas y páginas a tocar temas de biología sin bases científicas y hacen énfasis en mitos, además de tomar como base histórica noticias de medios de comunicación y redes sociales.

Apuntó que los libros están más enfocados en enseñar a los niños qué es una asamblea que en sumar o restar, o que los niños aprensan a ejercer su sexualidad, sin base en fundamentos científicos y sin tomar en cuenta su edad, en lugar de enseñarles geografía.

“Exigimos calidad en la educación de nuestros hijos basada en la ciencia, en verdades científicas, no en ideologías de ningún tipo, ni políticas ni de género con fundamentos científicos; pedimos educación, no adoctrinamiento que siga dejando a esta nación cada vez más ignorante y fanática”, enfatizó. La Coordinadora de Iniciativa Ciudadana pidió a las maestras y maestros, como agentes fundamentales del proceso educativo, que no se dejen arrastrar por cuestiones económicas o políticas, que vean con sus ojos de pedagogos, de profesionales de la educación, las deficiencias pedagógicas de los nuevos libros de texto y ayuden a detener el avance de la nueva escuela mexicana en los estados y el país.

Por su parte, el pastor Erik Mantilla, vocero de la Alianza Ministerial Evangélica del Estado de Chihuahua y la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua, manifestó su rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos debido a la notoria hipersexualización en su contenido.

Los niños, dijo, están en una etapa de crecimiento y formación de su identidad, por lo que la información de contenidos sexualizados puede exponerlos a conceptos y nociones que pueden ser confusos o inapropiados para su edad.

La hipersexualización, abundó, puede fomentar estereotipos de género y roles poco realistas, en donde se valora a los niños por su apariencia física en lugar de sus habilidades y personalidad, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo en la autoestima y autoimagen.

“Nuestra exigencia es que la Secretaría de Educación Pública se dedique a la creación de contenidos académicos que eleven el nivel de aprovechamiento de los alumnos, libre de ideologías, posicionamientos totalitarios que quieren modificar la historia, los valores y la identidad de los mexicanos, contenidos estrictamente académicos que permitan avanzar del nada honroso antepenúltimo lugar en el desempeño de las matemáticas, de acuerdo a los resultados de la evaluación PISA de la edición 2022”, dijo. En tanto, Javier Valenzuela, de la Cruzada por la Familia, expuso que no se va a permitir que en Chihuahua se ideologice, se hipersexualice y se “pervierta” a los niños. Convocó a padres de familias, organizaciones de la sociedad civil y población en general a participar en la concentración que se realizará el próximo sábado 9 de septiembre a las 6:00 p.m., en la Plaza del Ángel en defensa de la educación de niños y adolescentes. De manera simultánea se realizarán manifestaciones en diversas ciudades del estado.

Laura Gurza Morales, presidente del Comité Chihuahua de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), reiteró su postura que sí haya libros de texto pero conforme a la ley y de calidad para garantizar la educación de los niños, mientras que Sergio Velasco del Instituto Promotor para la Educación en el Estado, indicó que es complicado introducir un nuevo modelo pedagógico después de una pandemia, que dejó rezagos educativos que aún no han sido solucionados y afectaciones emocionales en los alumnos que primero deben resarcirse, antes de introducir un nuevo modelo.