Aoor por sanar a los demás

Chihuahua, Chih.- Uno de los retos para Korina y Raúl, expertos en la salud, fue enfrentarse a la pandemia del Covid-19; la fecha se conmemora como un homenaje al natalicio de Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra, a la que se le atribuye la creación de la Enfermería Profesional

Korina Ramírez y Raúl Javier Vargas López, son dos personas que se han dedicado por más de 20 años a la enfermería, dando lo mejor de sí para brindar un buen servicio; y a través de su profesión poder ayudar al prójimo.

El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería como un homenaje al natalicio de Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra, a la que se le atribuye la creación de la Enfermería Profesional.

En México, anteriormente el Día Internacional de la Enfermería, se conmemoraba el 6 de enero, pero a partir de 2021, la Secretaría de Salud (SSA) cambió la fecha para el 12 de mayo, como en el resto del mundo.

KORINA SUPO DE SU AMOR A LA ENFERMERÍA DESDE QUE ERA NIÑA

Korina de 47 años, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la carrera en Enfermería y además, cuenta con una maestría de salud en el trabajo; ella tiene 23 años ejerciendo esta profesión y desde que era muy pequeña supo que quería dedicarse a esto.

“Siempre quise ser enfermera, siempre supe que sería algo relacionado con la salud, pero realmente no me imaginé que mi carrera me diera tantas satisfacciones y al mismo tiempo tantos retos personales que me han enseñado a ver mi vida de una manera agradecida”, externó esta enfermera.

Según lo que ella recuerda; desde que era niña ella jugaba a inyectar y curar muñecas, eso era algo que realmente le llamaba la atención. Posteriormente, (cuando salió de la preparatoria), Korina intentó entrar a la Facultad de Medicina, sin embargo, la vida la llevó a ser técnica radióloga.

“En ese mismo periodo entré a la Cruz Roja como voluntaria y mi jefe en ese momento (el doctor Gamez), me impulsó a seguir estudiando y fue ahí cuando dije: “si quiero enfermería; sentía que era lo que más me gustaba y quería servir y ayudar de manera directa a alguien”, externó esta mujer.

A lo largo de su trayectoria, ella ha trabajado en diversos lugares; uno de ellos fue en la industria maquiladora como enfermera industrial; empleo que tuvo que dejar debido a que se le complicó con su maternidad.

“Los horarios eran pesados por eso tuve que abandonar ese trabajo; luego afortunadamente caí en blandito cuando llegué al ISSSTE porque para mí ha sido una bendición tener un trabajo que me permita estar al pendiente de mis hijos”.

Actualmente, ella es jefa de piso en cirugía. Entre las anécdotas que más la han impactado está el enfrentarse a la pandemia del covid 19 puesto que todo era nuevo y realmente se convirtió en un manojo de emociones.

“No solo era un reto; era miedo, angustia y tristeza por no saber a lo que te enfrentabas. Sabías por todos los medios que podías morir y para todos nosotros éramos unos héroes; todo el mundo consideraba que éramos valientes, pero en realidad no sabían lo vulnerable que éramos con nuestra salud y nuestras emociones, fue una etapa de mucho crecimiento”.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento ella y su equipo vieron cosas que les marcaron y que les enseñaron mucho.

“Había pocos recursos y sentíamos que había poco apoyo administrativo; fue gratificante pedir ayuda a la comunidad y recibir la ayuda de amigos y de la familia, en verdad fue muy satisfactorio. Hicimos todo lo que pudimos para solventar las necesidades...tal vez nos faltó, tal vez no se alcanzaba a ver por la demanda tan grande que había debido a la emergencia sanitaria, pero estoy segura que hicimos todo lo que podíamos hacer”, recordó Korina.

Durante este lapso, ella aprendió a respetar el proceso del virus y atender que la vida es un instante y no existe nada seguro.

“Ese tiempo me enseñó mucho y la realidad es que no somos héroes; somos seres humanos con el mismo

riesgo de morir como todos”.

Al cuestionarle que piensa de que haya un día dedicado para ellos y ellas, Korina respondió que este es un reconocimiento muy válido y un gran orgullo.

Así mismo, esta mujer envió un mensaje a aquellos que desean estudiar esta carrera.

“En algún lado leí algo que decía que la enfermería es cuestión de piel, de poros y de olfato, si no ponemos a disposición del paciente nuestro pellejo, nuestro afecto y nuestra energía más valdría no intentarlo y tal vez sea para algunos exagerado, o para otros no tan necesario, pero para ellos, para los pacientes es primordial”.

En lo que respecta a sus colegas, ella refirió que es necesario que busquen siempre ser profesionales ya que la enfermería ha luchado mucho por el respeto profesional hacia su labor.

“Hagamos que pase con cada actividad que se realiza, los roles de enfermería son muy amplios y hay mucho por hacer”, finalizó.

TRANSMITIR SUS CONOCIMIENTOS A LAS NUEVAS GENERACIONES

Raúl Javier Vargas López, cuenta también con una gran trayectoria y actualmente él da clases (desde hace 14 años), a estudiantes de enfermería y nutriología y uno de sus grandes retos es transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Él ya tiene 25 años dedicados a la enfermería y también labora en el ISSSTE desde 1994; lo cual representa un gran honor.

“Ahorita estoy en el área de epidemiología y creo que es lo que más me ha gustado y desde aquí se puede trabajar lo preventivo y curativo y lo disfruto mucho”.

Desde que era muy pequeño, Raúl se dio cuenta de que quería dedicarse a la salud ya que este hombre vivía en una parte de la Sierra Tarahumara y su madre, era quien inyectaba a las personas de la comunidad.

“Para mí era muy emocionante ver como ella preparaba las jeringas de vidrio que venían en un estuche de aluminio y las esterilizaba directamente con el fuego y realmente para mí era muy emocionante y asombroso”, refirió Javier.

Una de las cosas que más le gusta a él, es enseñar y compartir lo que ha aprendido a lo largo de su vida es por ello que a los jóvenes que están estudiando enfermería o que desean estudiar esta carrera les mandó el siguiente mensaje: “para dedicarse a esta profesión se requiere vocación, disciplina, dedicación y sobretodo un gran espíritu de servicio y humanismo, ya que trabajamos con vidas”.

“Siempre le digo a los estudiantes que una de las decisiones más importantes en nuestra vida es a que nos vamos a dedicar y si sienten que enfermería no es lo que les gusta hagan una reflexión y busquen lo que en verdad les agrade; ya que, debemos disfrutar nuestro trabajo, si no es así vamos a terminar muy frustrados, y eso se va a reflejar en el cuidado que brindemos a las personas que han depositado en nosotros su confianza, su fe y su esperanza”.

Al cuestionarle que representa esta profesión, Javier dijo que es sin duda una gran oportunidad para poder ayudar a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por alguna enfermedad y que requieren de información, orientación y/o cuidado de enfermería. “Desarrollar mi labor como enfermero no representa un sacrificio porque diariamente voy con gusto a mi trabajo tanto en el hospital como en la universidad porque me gusta y disfruto lo que hago”. Este hombre es padre de dos hijas: Karen de 21 años y Erika de 17, y su esposa Ivonne ha sido un pilar fundamental.

“Considero que no ha sido tan complicado combinar trabajo y familia porque tengo la fortuna de contar con mi esposa Ivonne que también es enfermera, así que hemos logrado complementarnos y apoyarnos en el cuidado de nuestras hijas y en las labores en el hogar”.

En lo que respecta a la pandemia; Javier dijo que fue difícil, ya que se dieron cuenta de lo vulnerables que son ante una emergencia sanitaria.

“Mi admiración para mis colegas de enfermería que estuvieron en las áreas de Covid al frente del cuidado de los pacientes. Epidemiologia fuimos parte muy importante en esta Pandemia, aunque poco visible pero gracias a la vigilancia epidemiológica pudimos aportar junto con todas las unidades del país información indispensable que sirvió para la toma de decisiones”.

Al término de la entrevista, este enfermero envió una felicitación a todo el gremio y les invitó seguir demostrando que son profesionales y a seguir pugnando porque enfermería tenga el reconocimiento social, profesional y económico que merece.

¡Enhorabuena a todas las y los enfermeros!