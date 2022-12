Apadrinan a niños de Comedor los Panditas

Con posada, festejos y la recaudación de mil regalos para igual número de niños en la colonia Punta Oriente, la asociación civil Comedor de los Panditas realizó las actividades en beneficio de estos infantes en situación vulnerable.

Durante dos semanas, varias asociaciones y grupos ayudaron a realizar posadas, festejos y regalos para los pequeños, quienes asisten a este comedor porque tienen muchas carencias, así como de otras zonas aledañas a la colonia.

El ejemplo, fue el del Club Hondas Darks Chiwas por visitarlos y piñatas, dulces y pastel para los “panditas”, razón por la que estuvieron muy agradecidos.

Esto, se repitió con el Centro de Bachillerato Benjamín Franklin, que con la gestión de la maestra Cristina Delgado, fueron para hacer la misma dinámica con golosinas y cosas para posadas.

Los responsables del comedor comentaron que la colecta de regalos que se hizo varias semanas atrás superó la del año pasado, razón por la que agradecieron a todos los involucrados.

“Es importante mencionar que todos los niños y las niñas hicieron más de tres cartitas con diferente regalo, y algunos niños recibieron más de tres regalos ya que muchos padrinos también pusieron regalos extra en las cartas que pidieron, lógicamente hubo padrinos que no alcanzaron a llegar a la colecta, sin embargo gracias a que cada niño hizo más de tres cartitas no hubo manera de que algún niño se quedara sin regalo, gracias a Dios y a ustedes todos estos niños se llevaron regalo a su casa.

Llegaron niños que no eran del comedor y no recibieron regalo por parte de los padrinos, pero también se llevaron 1 regalo, ya que hubo mucha gente que donó regalos por si había algún niño que no se hubiera mencionado en la entrega.

Los niños que se mencionaron en la entrega y no asistieron al evento tal y como pueden observar en nuestra transmisión en vivo (que por cierto cuando empezó la transmisión en vivo ya habíamos entregado muchos regalos) se guardaron sus regalos y serán entregados a cada niño que no asistió al evento, esto sucede porque los niños salen de la ciudad con sus padres, o bien no pueden asistir al evento por razones que no están a nuestro alcance ni conocimiento, todos los regalos fueron entregados correctamente a cada niño gracias a que todos los regalos venían con nombre completo de cada niño, tal y como lo pedimos cada año.

Nuevamente agradecemos a todos los que hicieron de esto una realidad, nosotros seguiremos trabajando en equipo, de manera profesional, y principalmente de manera transparente para que esto siga funcionando muy bien.

Les deseamos felices fiestas en compañía de sus seres queridos, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos”, expresaron los responsables del comedor y la organización de las posadas.

El Comedor Comunitario de Los Panditas está ubicado en calle Punta El Petate No. 9921 de la colonia Punta Oriente y ha mantenido su servicio a más de 420 infantes menores de 12 años del sector de manera ininterrumpida diariamente.

Con el esfuerzo de quienes componen este espacio, se continúan con la tarea de brindar comida quienes no cuentan con ingresos suficientes ni para lo más básico, razón por la que con ayuda de ciudadanos, se ha podido continuar con esta labor altruista.

Son 10 personas voluntarias encargadas de realizar la labor todos los días, para atender a los cientos de niños que acuden para recibir un alimento balanceado.

Dijo que la labor se ha logrado gracias a que ciudadanos y amigos continúan con aportaciones, ya sean frutas, verduras, carnes, así como mobiliario, un tanque estacionario, entre muchas cosas; además tienen su pequeño huerto casero con el fin de cultivar vegetales frescos.

Generalmente es a la 1:00 de la tarde cuando se citan para darles alimento, los pequeños deben hacer fila, se les toma nombre y foto, así como dirección para saber las condiciones en las que se encuentra su familia, actividad siempre con la mejor actitud para darles un poco a quienes menos tienen.

Para quien desee donar cobijas, alimentos, muebles, o conocer más acerca de lo que realiza el Comedor de Los Panditas, pueden comunicarse al teléfono 614 268 4295 o enviar mensaje en la página de Facebook.

