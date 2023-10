Apelan fallo indulgente para abogado agresor

Chihuahua.- Un día como hoy, pero del mes pasado, el juez, Agustín Saláis Ortiz desechó las acusaciones de feminicidio y violación en grado de tentativa formuladas contra el abogado, Javier Arturo R.B., de 36 años, pese a que la víctima, de 33, señaló haber sido retenida y torturada por siete días; por ello, la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), Wendy Chávez Villanueva, informó que ya presentaron un recurso de apelación.

De acuerdo con las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, el imputado le fracturó la nariz y el dedo meñique con unas pinzas a la víctima; además de lastimarla en zonas erógenas, pasarle un cúter por todo el cuerpo, quemarla con agua caliente y dejarla sin comer, tomar agua ni permitirle ir al baño.

En un inicio, al presunto responsable se le había formulado imputación por secuestro, violencia familiar, lesiones, tentativa de feminicidio y tentativa de violación en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental, sin embargo, durante la audiencia de vinculación o no a proceso, el juzgador dejó de lado esos dos últimos delitos haciendo énfasis en que “si Javier Arturo la hubiera querido matar lo habría hecho”.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, el presunto agresor también le hizo cortes de la cabeza a los pies a la víctima y ponía música a todo volumen para que los vecinos no se percataran del hecho.

Asimismo, este individuo instalaba aplicaciones en el celular de la afectada con la finalidad de siempre saber en dónde estaba y para que ella no se fugara cuando él salía de la vivienda en la que la tenía recluida.

Tras siete días de estar prácticamente secuestrada, una familiar de la víctima acudió a buscarla a un domicilio ubicado en la colonia Cordilleras en la ciudad de Chihuahua, y fue así como ésta pudo escapar de su tortura.

Luego de esa acción, el imputado se trasladó al municipio de Jiménez en donde fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), pertenecientes a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las investigaciones a cargo de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos contra la familia, Javier ejerció violencia familiar contra su pareja en febrero del año en curso y fue del primero al 8 de septiembre de 2023 cuando la mantuvo cautiva y donde la agredió de manera física, psicológica, sexual y patrimonial. Por este caso, el juez Agustín Saláis Ortiz fijó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación.

El juez Saláis Ortiz es el mismo que permitió que el expresidente de la Asociación de Porristas y Animadores de Chihuahua, Víctor Manuel N. M., denunciado por violación y abuso sexual, fuera vinculado sólo por el último delito, permitiéndole seguir su proceso en libertad, con la condición de portar un brazalete GPS.

En la audiencia de vinculación realizada en noviembre del año pasado, dentro de la causa penal 3378/202, se dio a conocer este caso en el que tres mujeres, quien en su momento eran menores de edad, lo señalaron por haberlas violentado sexualmente cuando eran sus alumnas. A una de ellas, de 16 años, la habría violado en dos ocasiones.

Sin embargo, el juez dijo en aquella ocasión que desecharía la violación bajo el argumento de que: “la menor no puso resistencia seria y constante, e incluso se abandonó al gozo”, y que como la víctima no gritó, ni pidió auxilio no era creíble que se tratara de una violación; esto, siendo que la afectada refirió que ella sí había pedido ayuda a dos de sus compañeras.

Según los exámenes periciales y psicológicos la mujer sufría estrés postraumático, depresión y ansiedad, como secuelas del abuso y, ante la decisión del juez, la Fiscalía también presentó un recurso de apelación que fue resuelto a su favor por el magistrado de la Sala Séptima de lo Penal, Pablo Héctor González Villalobos, en abril de este año.